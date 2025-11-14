Hindustan Hindi News
Sandesh Assembly Seat Result LIVE 2025: संदेश सीट का रिजल्ट; राधा चरण, दीपू राणावत और राजीव रंजन में कौन जीतेगा

संक्षेप: Sandesh Assembly Seat Result LIVE 2025: संदेश विधानसभा सीट रिजल्ट 2025 का लोगों को इंतजार है। इस सीट पर जेडीयू के राधा चरण साह, आरजेडी के दीपू राणावत और जन सुराज पार्टी के राजीव रंजन सिंह के बीच हार जीत का मुकाबला बना हुआ है। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो रही है।

Fri, 14 Nov 2025 06:01 AMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Sandesh Assembly Seat Result LIVE 2025: भोजपुर जिले की संदेश विधानसभा सीट इस बार सियासी रूप से बेहद दिलचस्प बन गई है। इस सीट से जेडीयू के राधा चरण साह, आरजेडी के दीपू राणावत और जन सुराज पार्टी के राजीव रंजन सिंह के बीच हार-जीत का मुकाबला है। 2020 में इस सीट पर आरजेडी की किरण देवी ने जेडीयू के विजेंद्र यादव को हराकर जीत दर्ज की थी। इस बार किरण देवी की जगह पार्टी ने नया चेहरा दीपू राणावत को उतारा है, जबकि जेडीयू राधा चरण साह के सहारे खोया जनाधार वापस पाने की कोशिश में है। संदेश सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और पहले रुझानों को लेकर स्थानीय मतदाताओं में उत्साह है। संदेश सीट पर मतगणना की पल पल की जानकारी के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ...

Sandesh Assembly Seat Result LIVE 2025: सुबह 8 बजे शुरू होगी मतगणना

Sandesh Assembly Seat Result LIVE 2025: मतगणना की प्रक्रिया के तहत संदेश सीट पर सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। इसके लगभग आधे घंटे बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। हर राउंड में मशीनें खुलेंगी और वोटों को टोटल किया जाएगा। पहला रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने की उम्मीद है।

