बालू खनन या मौत को दावत; सोन नदी में 3 लड़के डूबे, 1 की लाश मिली, माफिया की मनमानी से गई जान

बालू खनन या मौत को दावत; सोन नदी में 3 लड़के डूबे, 1 की लाश मिली, माफिया की मनमानी से गई जान

संक्षेप:

तीन बच्चों के डूबने की खबर आसपास के लोगों को मिली तो अफरातफरी मच गई। सूचना पाकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और स्थानीय प्रशासन को सूचना दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू कराया गया।

Feb 01, 2026 03:21 pm ISTSudhir Kumar हिन्दुस्तान, कोईलवर, एक संवाददाता
बिहार के आरा में बालू माफिया की मनमानी से एक घर का चिराग बुझ गया। कोईलवर थाना क्षेत्र के पुराना हरिपुर गांव के सामने पैंसठवा घाट के समीप सोन नदी में नहाने के दौरान हुए हादसे में तीन बच्चे डूब गए। डूबे हुए एक बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है जबकि दो अन्य की तलाश जारी है। मृतक की पहचान हरिपुर निवासी धीरज कुमार के 13 वर्षीय पुत्र लाडो के तौर पर की गई है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। स्थानीय जन प्रतिनिधियों ने पीड़ित परिवार के लिए देय राहत और मुआवजे की मांग की है।

सोन नदी में डूबे शशि कुमार का 20 वर्षीय पुत्र विशाल कुमार तथा संजीव कुमार का 15 वर्षीय पुत्र गौरव अब तक लापता हैं जिनकी खोजबीन जारी है। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे अपने कुछ मित्रों के साथ सोन नदी में नहाने गए थे। नहाने के दौरान ही बालू खनन से बने गड्ढे का अंदाजा नहीं मिला और लड़के पानी में चले गए और डूबने लगे। साथ मौजूद बच्चों ने शोर मचाया तबतक बच्चे डूब चुके थे।

इधर तीन बच्चों के डूबने की खबर आसपास के लोगों को मिली तो अफरातफरी मच गई। सूचना पाकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और स्थानीय प्रशासन को सूचना दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू कराया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है तो वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

कोईलवर थानाध्यक्ष नरोत्तम चंद्र ने बताया कि लापता दोनों बच्चों की तलाश के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अंचलाधिकारी को भी सूचना दे दी गई थी। नदी से निकले शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया। जिला प्रशासन से पीड़ित परिवार को आवश्यक मदद करने की मांग की गयी है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
