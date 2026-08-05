बिहार के मधुबनी में इंस्पेक्टर और SI को ट्रैक्टर से कुचल मार डालने की कोशिश, दोनों जख्मी; बाप-बेटा अरेस्ट
बिहार में दो पुलिसवालों को कुचल कर मारने की कोशिश की गई है। मधुबनी जिले में बालू माफियाओं के हौसले इतने बुलंद दिखे कि उन्होंने पुलिस पर ही हमला कर दिया। इस मामले में 7-8 लोगों पर केस दर्ज किया गया है।
बिहार में बालू माफियाओं के हौसले पस्त नहीं हो रही हैं। यहां दो पुलिसवालों को ट्रैक्टर से कुचल कर मारने की कोशिश की गई है। जिले में पौनी ढलान के पास भुतही बलान नदी किनारे अवैध बालू खनन रोक रहे मधेपुर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर विश्वजीत कुमार और पीएसआई प्रिंस कुमार चौधरी को ट्रैक्टर चालक ने कुचलकर मारने का प्रयास किया। दोनों पुलिस अधिकारी हमले में बाल-बाल बच गए। हालांकि, थानाध्यक्ष के पैर पर ट्रैक्टर का चक्का चढ़ने और पीएसआई को ट्रैक्टर की ट्रॉली से धक्का लगने से दोनों चोटिल हो गए हैं। मामले में पुलिस ने चार नामजद समेत सात-आठ आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और गिरफ्तार पिता-पुत्र को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
एफआईआर के अनुसार, सोमवार को गश्ती के दौरान पुलिस टीम ने भुतही बलान नदी किनारे कुदाली से ट्रैक्टर पर अवैध बालू लोड होते देखा। पुलिस को आते देख बालू लोड कर रहे मजदूर कुदाल लेकर भाग निकले। वहीं, ट्रैक्टर मालिक सह चालक तरडीहा निवासी महमूद आलम (55) बालू अनलोड करने लगा। पुलिस ने जब उसे रोकना चाहा तो उसने अधिकारियों पर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिसकर्मियों ने चालक को मौके पर ही दबोच लिया।
पुलिस टीम को घेरकर छुड़ाने का प्रयास
जब्त ट्रैक्टर और आरोपी को थाने लाते समय कोसी बांध के पचमनियां ढलान के पास महमूद आलम के तीनों पुत्रों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर पुलिस अभिरक्षा से आरोपी को छुड़ाने और ट्रैक्टर छीनने की कोशिश की। हालांकि, पीछे से आ रही पुलिस गाड़ी और अतिरिक्त बल को देखकर आरोपी मौके से भाग खड़े हुए।
चार नामजद और तीन-चार अज्ञात पर एफआईआर, दो गिरफ्तार
पुलिस ने मामले में तरडीहा गांव निवासी ट्रैक्टर मालिक महमूद आलम और उसके तीन पुत्रों मो. अजीज, मो. आरीफ व अली हसन के अलावा तीन-चार अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी महमूद आलम और उसके पुत्र अली हसन (23) को गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।