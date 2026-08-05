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बिहार के मधुबनी में इंस्पेक्टर और SI को ट्रैक्टर से कुचल मार डालने की कोशिश, दोनों जख्मी; बाप-बेटा अरेस्ट

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, मधेपुर, मधुबनी
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बिहार में दो पुलिसवालों को कुचल कर मारने की कोशिश की गई है। मधुबनी जिले में बालू माफियाओं के हौसले इतने बुलंद दिखे कि उन्होंने पुलिस पर ही हमला कर दिया। इस मामले में 7-8 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। 

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बालू माफियाओं ने बिहार में दो पुलिसवालों को ट्रैक्टर से कुचल कर मारने का प्रयास किया है। (सांकेतिक तस्वीर)

बिहार में बालू माफियाओं के हौसले पस्त नहीं हो रही हैं। यहां दो पुलिसवालों को ट्रैक्टर से कुचल कर मारने की कोशिश की गई है। जिले में पौनी ढलान के पास भुतही बलान नदी किनारे अवैध बालू खनन रोक रहे मधेपुर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर विश्वजीत कुमार और पीएसआई प्रिंस कुमार चौधरी को ट्रैक्टर चालक ने कुचलकर मारने का प्रयास किया। दोनों पुलिस अधिकारी हमले में बाल-बाल बच गए। हालांकि, थानाध्यक्ष के पैर पर ट्रैक्टर का चक्का चढ़ने और पीएसआई को ट्रैक्टर की ट्रॉली से धक्का लगने से दोनों चोटिल हो गए हैं। मामले में पुलिस ने चार नामजद समेत सात-आठ आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और गिरफ्तार पिता-पुत्र को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

एफआईआर के अनुसार, सोमवार को गश्ती के दौरान पुलिस टीम ने भुतही बलान नदी किनारे कुदाली से ट्रैक्टर पर अवैध बालू लोड होते देखा। पुलिस को आते देख बालू लोड कर रहे मजदूर कुदाल लेकर भाग निकले। वहीं, ट्रैक्टर मालिक सह चालक तरडीहा निवासी महमूद आलम (55) बालू अनलोड करने लगा। पुलिस ने जब उसे रोकना चाहा तो उसने अधिकारियों पर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिसकर्मियों ने चालक को मौके पर ही दबोच लिया।

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पुलिस टीम को घेरकर छुड़ाने का प्रयास

जब्त ट्रैक्टर और आरोपी को थाने लाते समय कोसी बांध के पचमनियां ढलान के पास महमूद आलम के तीनों पुत्रों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर पुलिस अभिरक्षा से आरोपी को छुड़ाने और ट्रैक्टर छीनने की कोशिश की। हालांकि, पीछे से आ रही पुलिस गाड़ी और अतिरिक्त बल को देखकर आरोपी मौके से भाग खड़े हुए।

चार नामजद और तीन-चार अज्ञात पर एफआईआर, दो गिरफ्तार

पुलिस ने मामले में तरडीहा गांव निवासी ट्रैक्टर मालिक महमूद आलम और उसके तीन पुत्रों मो. अजीज, मो. आरीफ व अली हसन के अलावा तीन-चार अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी महमूद आलम और उसके पुत्र अली हसन (23) को गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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