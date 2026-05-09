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लखीसराय में बालू माफिया का कहर, खेत देखने गए युवक को 15 जगह चाकू से गोदा; एक गिरफ्तार

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, मनीष कुमार सिन्हा, लखीसराय
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Bihar Crime News: लखीसराय के गढ़ी बिशनपुर में पुलिस का मुखबिर होने के शक में बालू माफिया ने एक युवक पर चाकू से 15 वार किए। घायल अस्पताल में है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

लखीसराय में बालू माफिया का कहर, खेत देखने गए युवक को 15 जगह चाकू से गोदा; एक गिरफ्तार

Bihar Crime News: बिहार के लखीसराय जिले से एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां बेखौफ बालू माफिया ने गुंडागर्दी और क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं। नगर थाना क्षेत्र के गढ़ी बिशनपुर गांव में शुक्रवार की देर शाम अपना खेत देखने गए एक युवक को बालू माफिया ने पुलिस का मुखबिर समझकर जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने युवक के शरीर पर ताबड़तोड़ 15 जगह चाकू से वार किए और उसे मरा हुआ समझकर मौके से फरार हो गए। इस वारदात के बाद से पूरे इलाके में भारी दहशत का माहौल है।

खेत देखने गया था विकास, मुखबिरी के शक में माफियाओं ने घेरा

प्राप्त जानकारी के अनुसार, घायल युवक की पहचान गढ़ी बिशनपुर निवासी गिरीश यादव के पुत्र विकास कुमार के रूप में हुई है। विकास ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि वह शुक्रवार देर शाम अपने खेत की स्थिति देखने गया था। घटनास्थल सड़क से महज 100 मीटर की दूरी पर है। उसी समय वहां पहले से अवैध बालू लोड कर रहे माफियाओं और उनके गुर्गों की नजर उस पर पड़ गई। उन्हें शक हुआ कि विकास प्रशासन का आदमी है और पुलिस को उनकी सूचना देने आया है। इसी शक में विद्यासागर उर्फ सरदार, गुर्णित कुमार उर्फ गोरे और उनके अन्य साथियों ने विकास को चारों तरफ से घेर लिया।

15 जगह चाकू से गोदा, पिस्तौल की बट से किया वार

माफिया के सिर पर खून सवार था। उन्होंने बिना कुछ सुने-समझे विकास पर चाकुओं से अंधाधुंध हमला कर दिया। आरोपियों ने उसके शरीर पर करीब 15 जगह चाकू से गहरे वार किए। जब विकास ने खुद को बचाने और वहां से भागने की कोशिश की, तो हमलावरों ने पिस्तौल की बट से उसके सिर पर भी जोरदार वार कर दिया, जिससे वह खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ा। जब आरोपियों को लगा कि विकास की मौत हो चुकी है, तब वे लोग उसे उसी हालत में खेत में छोड़कर फरार हो गए। इतनी बुरी तरह घायल होने के बावजूद विकास ने हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह घिसटता हुआ सड़क तक पहुंच गया। सड़क पर मौजूद कुछ युवकों ने जब उसे खून से लथपथ देखा तो शोर मचाया। शोर सुनकर ग्रामीण इकट्ठा हुए और तुरंत पुलिस को सूचना दी।

मुख्य आरोपी सरदार गिरफ्तार

सूचना मिलते ही नगर थाने की गश्ती पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और घायल विकास को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। नगर थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस जानलेवा हमले के एक मुख्य आरोपी विद्यासागर उर्फ सरदार को गिरफ्तार कर लिया है। उससे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है और अन्य फरार गुर्गों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।

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Jayendra Pandey

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Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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