बालू माफिया की खुली गुंडागर्दी, पुलिस पर हमला कर एएसआई को ट्रैक्टर से रौंदा; 28 गिरफ्तार
नवादा जिले के नारसीगंज में नालंदा जिले की सीमा पर अवैध बालू खनन के खिलाफ छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर बालू माफिया ने हमला कर दिया। पुलिस एएसआई पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया, जिससे वह गंभीर घायल हो गए। पुलिस ने 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
बिहार में माफिया के हौसले बुलंद होने जा रहे हैं। नवादा जिले के नारदीगंज में बेखौफ बालू माफिया की खुली गुंडागर्दी देखने को मिली। बालू माफिया ने पुलिस पर हमला कर एक एएसआई (जमादार) को ट्रैक्टर से रौंद दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान पुलिस पर किए गए पथराव में थानाध्यक्ष समेत दो अफसर को भी चोटें लगी हैं। घटना बुधवार देर शाम नालंदा जिले की सीमा से लगे नारदीगंज थाना क्षेत्र के वनगंगा पहाड़ के किनारे स्थित केशौरिया-पथरा गांव के समीप की है। पुलिस टीम अवैध बालू खनन की सूचना पर छापेमारी के लिए गई थी, तभी हमला किया गया।
ताबड़तोड़ छापेमारी में 28 आरोपी गिरफ्तार
घटना के बाद नवादा के एसपी अभिनव धीमान के नेतृत्व में दो एसडीपीओ सदर-1 हुलाश कुमार और सदर-2 राहुल सिंह समेत 6 थानों की टीम ने गुरुवार को छापेमारी कर 28 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपी कैशौरिया गांव के रहने वाले हैं। मौके से आरोपियों के 2 ट्रैक्टर, 1 स्कॉर्पियो कार और 20 बाइक जब्त की गई।
एएसआई को पटना ले जाया गया
इधर, घटना में गंभीर रूप से घायल नारदीगंज थाने में पदस्थापित एएसआई नागेंद्र कुमार को नारदीगंज सीएचसी में आरंभिक उपचार के बाद नवादा भेजा गया। जहां से उन्हें रात में पटना रेफर कर दिया गया। पटना के एक निजी अस्पताल में फिलहाल उनका इलाज किया जा रहा है।
वहीं, मगध रेंज के आईजी विकास वैभव एसपी अभिनव धीमान के साथ कैशौरिया-पथरा स्थित घटनास्थल पर गए और वहां का मुआयना किया। इसके बाद वह नारदीगंज थाना लौटे, जहां पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर घटना को लेकर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया।
(नवादा से हिन्दुस्तान प्रतिनिधि और नारसीगंज से संवाद सूत्र की रिपोर्ट)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।