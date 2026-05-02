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बालू लदा हाइवा बाइक सवार पर पलटा, मौके पर हुई दर्दनाक मौत; वैशाली में सड़क जाम

May 02, 2026 01:11 pm ISTJayendra Pandey हिन्दुस्तान, विनय मणि तिवारी, वैशाली
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Bihar Accident News: हाजीपुर-जंदाहा मार्ग पर नाइपर के पास शनिवार सुबह बालू अनलोड करते समय हाइवा पलटने से एक बाइक सवार की दबकर मौत हो गई। हादसे के बाद सड़क जाम है, पुलिस जांच में जुटी है।

बालू लदा हाइवा बाइक सवार पर पलटा, मौके पर हुई दर्दनाक मौत; वैशाली में सड़क जाम

Bihar Accident News: वैशाली जिले के हाजीपुर-जंदाहा मुख्य मार्ग पर शनिवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। औद्योगिक थाना क्षेत्र के नाइपर के पास बालू अनलोड कर रहा एक बेकाबू हाइवा पास से गुजर रहे एक बाइक सवार के ऊपर पलट गया। इस खौफनाक हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही दबकर दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में चीख-पुकार मच गई और मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे मुख्य मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है।

बालू अनलोड करने के दौरान पलटा हाइवा

स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार की सुबह करीब 8:30 बजे नाइपर के पास एक भारी भरकम हाइवा ट्रक बालू अनलोड करने का काम कर रहा था। उसी दौरान वहां से एक बाइक सवार युवक गुजर रहा था। बालू गिराने की प्रक्रिया में अचानक हाइवा का संतुलन बिगड़ गया और वह भरभरा कर सीधे नीचे गुजर रहे बाइक सवार के ऊपर पलट गया। भारी मात्रा में बालू और ट्रक के वजन के नीचे दबने से युवक को संभलने या भागने का कोई भी मौका नहीं मिला। इस दर्दनाक हादसे में उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।

मुख्य मार्ग पर लगा भीषण जाम

हादसे के तुरंत बाद घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। आंखों के सामने हुए इस दर्दनाक हादसे से आक्रोशित लोगों ने हाजीपुर-जंदाहा मुख्य मार्ग को पूरी तरह से जाम कर दिया, जिससे यातायात ठप हो गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। घटना की सूचना मिलते ही औद्योगिक थाना पुलिस तुरंत दलबल के साथ मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझाने-बुझाने और जाम खुलवाने का प्रयास शुरू कर दिया है। पुलिस क्रेन और जेसीबी की मदद से हाइवा को हटाकर शव को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और मृतक की पहचान की जा रही है।

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Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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