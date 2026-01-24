Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsSand cement will be transported by ship in Bihar 7 national waterways including Ganga Kosi rivers
बिहार में जहाज से होगी बालू सीमेंट की ढुलाई, गंगा-कोसी समेत 7 राष्ट्रीय जलमार्ग बनेंगे

बिहार में जहाज से होगी बालू सीमेंट की ढुलाई, गंगा-कोसी समेत 7 राष्ट्रीय जलमार्ग बनेंगे

संक्षेप:

बिहार के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि गंगा, गंडक, कोसी और सोन जैसी प्रमुख नदियों से बालू, सीमेंट, स्टोन चिप्स आदि भारी सामग्रियों की ढुलाई बढ़ेगी। 7 राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित किए जाएंगे।

Jan 24, 2026 07:16 am ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार में बालू, सीमेंट जैसे माल की ढुलाई अब जहाज से की जाएगी। गंगा और कोसी नदी सहित 7 घोषित राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास होगा। बिहार के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने शुक्रवार को केरल के कोच्चि में हुई इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल (आईडब्लयूडीसी) की तीसरी बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने राज्य की जलमार्ग क्षमताओं और भविष्य के रोडमैप संभावनाओं को विस्तार से रखा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

उन्होंने कहा कि जलमार्ग सड़क और रेल से काफी सस्ता विकल्प है। माल ढुलाई की औसत लागत जलमार्ग से मात्र 1.3 रुपये प्रति टन किलोमीटर है, जबकि रेल मार्ग से 2.41 रुपये और सड़क मार्ग से 3.62 रुपये है। इससे ना केवल परिवहन लागत कम होगी, बल्कि सड़कों पर ट्रैफिक भी 30-40 फीसदी तक घटेगा।

मंत्री ने कहा कि गंगा, गंडक, कोसी और सोन जैसी प्रमुख नदियों से बालू, सीमेंट, स्टोन चिप्स आदि भारी सामग्रियों की ढुलाई बढ़ेगी। जलमार्ग इस तरह के भारी सामान और बिजली संयंत्रों की ढुलाई का सबसे सस्ता विकल्प है। इस योजना से अंतर्देशीय व्यापार को बल मिलेगा और नए रोजगार सृजित होंगे। इससे पुलों पर भीड़ कम होगी, सड़कें क्षतिग्रस्त नहीं होंगी और प्रदूषण भी घटेगा।

ये भी पढ़ें:पटना में नए साल से चलेगी वाटर मेट्रो, गंगा नदी में तैयार 12 करोड़ की बोट

उन्होंने कहा कि इन नदियों के किनारे संभावित स्थानों पर उद्योग भी स्थापित होगा, जहां इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट(आईडब्ल्यूटी) टर्मिनल बनाए जाएंगे। इससे राज्य से सीधा निर्यात-आयात संभव हो सकेगा। ये टर्मिनल नेपाल से जुड़ने की क्षमता भी रखते हैं, जिससे क्षेत्रीय व्यापार को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।

राज्य सरकार के अनुसार सोनपुर के कालुघाट पर विकसित मल्टीमॉडल टर्मिनल प्रतिवर्ष 77 हजार कंटेनर लोड-अनलोड की क्षमता रखता है। यहां दो मालवाहक जहाज एक साथ ठहर सकते हैं। कंटेनर सुरक्षित रखने, वजन मापने और जल-रेल-सड़क को जोड़ने की सुविधाएं है। कालुघाट में लॉजिस्टिक पार्क की बुनियादी संरचना निर्माणाधीन है, जिससे सुरक्षित स्टोरेज की सुविधा भी जल्द शुरू होगी।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Bihar News Shravan Kumar Bihar Government अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।