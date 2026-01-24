बिहार में जहाज से होगी बालू सीमेंट की ढुलाई, गंगा-कोसी समेत 7 राष्ट्रीय जलमार्ग बनेंगे

संक्षेप: बिहार के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि गंगा, गंडक, कोसी और सोन जैसी प्रमुख नदियों से बालू, सीमेंट, स्टोन चिप्स आदि भारी सामग्रियों की ढुलाई बढ़ेगी। 7 राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित किए जाएंगे।

बिहार में बालू, सीमेंट जैसे माल की ढुलाई अब जहाज से की जाएगी। गंगा और कोसी नदी सहित 7 घोषित राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास होगा। बिहार के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने शुक्रवार को केरल के कोच्चि में हुई इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल (आईडब्लयूडीसी) की तीसरी बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने राज्य की जलमार्ग क्षमताओं और भविष्य के रोडमैप संभावनाओं को विस्तार से रखा।

उन्होंने कहा कि जलमार्ग सड़क और रेल से काफी सस्ता विकल्प है। माल ढुलाई की औसत लागत जलमार्ग से मात्र 1.3 रुपये प्रति टन किलोमीटर है, जबकि रेल मार्ग से 2.41 रुपये और सड़क मार्ग से 3.62 रुपये है। इससे ना केवल परिवहन लागत कम होगी, बल्कि सड़कों पर ट्रैफिक भी 30-40 फीसदी तक घटेगा।

मंत्री ने कहा कि गंगा, गंडक, कोसी और सोन जैसी प्रमुख नदियों से बालू, सीमेंट, स्टोन चिप्स आदि भारी सामग्रियों की ढुलाई बढ़ेगी। जलमार्ग इस तरह के भारी सामान और बिजली संयंत्रों की ढुलाई का सबसे सस्ता विकल्प है। इस योजना से अंतर्देशीय व्यापार को बल मिलेगा और नए रोजगार सृजित होंगे। इससे पुलों पर भीड़ कम होगी, सड़कें क्षतिग्रस्त नहीं होंगी और प्रदूषण भी घटेगा।

उन्होंने कहा कि इन नदियों के किनारे संभावित स्थानों पर उद्योग भी स्थापित होगा, जहां इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट(आईडब्ल्यूटी) टर्मिनल बनाए जाएंगे। इससे राज्य से सीधा निर्यात-आयात संभव हो सकेगा। ये टर्मिनल नेपाल से जुड़ने की क्षमता भी रखते हैं, जिससे क्षेत्रीय व्यापार को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।