सनातन धर्म की जीत.., नई सरकार के शपथ से पहले पटना में पोस्टर; नीतीश-मोदी की तस्वीर
संक्षेप: बिहार में नई सरकार सरकार के शपथ लेने से पहले पटना में लगे एक पोस्टर की काफी चर्चा हो रही है। इस पोस्टर में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। पोस्टर पर लिखा गया है, 'सनातन धर्म की जीत।'
बिहार चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद अब नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण की तैयारी है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। बिहार में नई सरकार सरकार के शपथ लेने से पहले पटना में लगे एक पोस्टर की काफी चर्चा हो रही है। इस पोस्टर में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। पोस्टर पर लिखा गया है, 'सनातन धर्म की जीत।'
दरअसल चुनाव में एनडीए की जीत के बाद पटना में कई पोस्टरों के जरिए बधाई दी जा रही है। इसी कड़ी में 'सनातन धर्म की जीत' लिखी पोस्टर भी लगाई गई है। इस पोस्टर में नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर के अलावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, सम्राट चौधऱी, विजय सिन्हा, मंगल पांडेय समेत कुछ अन्य दिग्गज नेताओं की तस्वीर भी है।
PM मोदी आएंगे बिहार
बहरहाल आपको बता दें कि बिहार एनडीए की नई सरकार के शपथग्रहण समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। बिहार में मिले बड़े जनादेश का जश्न मनाने के लिए ऐतिहासिक स्थल पर शपथग्रहण का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अलावा देशभर के शीर्ष एनडीए नेताओं की मौजूदगी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही उपमुख्यमंत्री और कुछ चुनिंदा मंत्री शपथ लेंगे।