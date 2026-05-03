हर अपराध का बदला लेंगे बिहार के सम्राट...,सीवान के हर्ष मर्डर केस में दूसरे एनकाउंटर पर जीतन राम मांझी

एक्स पर जीतन राम मांझी ने लिखा, 'अपराधियों पर सम्राट की पराक्रमी सेना का क़हर जारी। चुन-चुन कर ज़मींदोज़ किए जा रहें हैं अपराधी। कहा था ना सबका हिसाब होगा। या तो सुधर जाईए या बिहार छोड़ दिजिए। “हर अपराध का बदला लेगें बिहार के सम्राट।”

बिहार में सीवान के चर्चित हर्ष मर्डर केस में पुलिस ने दूसरा एनकाउंटर कर दिया है। पुलिस ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी सोनू यादव को पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। पुलिस के इस ताबड़तोड़ ऐक्शन पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर एक्स पर अपनी बात रखी है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार के 'सम्राट'हर अपराध का बदला लेंगे।

एक्स पर जीतन राम मांझी ने लिखा, 'अपराधियों पर सम्राट की पराक्रमी सेना का क़हर जारी। चुन-चुन कर ज़मींदोज़ किए जा रहें हैं अपराधी। कहा था ना सबका हिसाब होगा। या तो सुधर जाईए या बिहार छोड़ दिजिए। “हर अपराध का बदला लेगें बिहार के सम्राट।” यहां आपको बता दें कि इससे पहले इसी केस में पुलिस एक अन्य आरोपी छोटू यादव का कुछ दिनों पहले हाफ एनकाउंटर कर चुकी है। पुलिस ने छोटू यादव के पैर में गोली मारी थी। बाद में छोटू यादव को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

गौरतलब है कि बिहार के सीवान जिले में विधान परिषद के पूर्व सदस्य और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता के करीबी रिश्तेदार की कथित 'रोडरेज' की घटना में अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। 29 अप्रैल को हुई इस वारदात का एक वीडियो भी सामने आया था। इस वीडियो में गोली मारने वाला शख्स साफ-साफ नजर आ रहा था। अधिकारियों ने बताया था कि घटना के कुछ घंटों बाद ही पुलिस ने एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था।

भाजपा नेता मनोज कुमार सिंह के भतीजे हर्ष सिंह और एक अन्य व्यक्ति चंदन सिंह को नगर थानाक्षेत्र में अंदर ढाला के पास आरोपियों ने गोली मार दी थी। इस वारदात के बाद पुलिस ने बाद में सीसीटीवी फुटेज की जांच की और खुफिया सूचना के आधार पर एक आरोपी की थी। बताया जा रहा है कि सड़क पर कार सटने के बाद पूर्व बीजेपी एमएलसी के रिश्तेदारों के साथ अपराधियों की बकझक हुई थी। इसके बाद अपराधियों ने पूर्व एमएलसी के भांजे और बहनोई को बीच सड़क गोली मार दी थी।