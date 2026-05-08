जदयू ने ये चार विभाग बीजेपी से लिया, 29 में नये मंत्री, 19 में पुराने चेहरे रिपीट; सम्राट ने साधा संतुलन

शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग पहले जदयू के पास था पर अब यह भाजपा के पास चला गया है। इसी तरह स्वास्थ्य और आपदा विभाग भाजपा से जदयू के पास चला गया है। यही नहीं, बदले गए इन सारे विभागों में नए मंत्री बनाए गए हैं।

Bihar Cabinet: एनडीए की नई सरकार में भाजपा और जदयू के बीच चार विभागों की अदला-बदली हुई, जबकि एनडीए के तीन अन्य सहयोगी दलों के सभी चार पुराने विभाग ही रह गए। उनके मंत्री भी वही रह गए हैं, जो पिछली नीतीश सरकार में थे। शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन में बदलाव हुआ है। इन बदलावों से सीएम सम्राट चौधरी ने सरकार में संतुलन साधने की कवायद की है।

शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग पहले जदयू के पास था पर अब यह भाजपा के पास चला गया है। इसी तरह स्वास्थ्य और आपदा विभाग भाजपा से जदयू के पास चला गया है। यही नहीं, बदले गए इन सारे विभागों में नए मंत्री बनाए गए हैं। एनडीए के सहयोगी दलों रालोमो के पास पंचायती राज, जबकि हम (से.) के पास लघु जल संसाधन विभाग और लोजपा (आर) के पास पहले की तरह गन्ना उद्योग व लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग रह गया। इन विभागों के मंत्रियों में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। सात मंत्रियों को पहली बार जिम्मेवारी मिली है, जबकि 29 विभागों को नए मंत्री मिले। इन विभागों में पिछली बार के मंत्रियों की जिम्मेवारी बदल गई है।19 विभागों को पहले वाले मंत्री मिले। उन्हें फिर से उन विभागों की जिम्मेवारी सौंपी गयी है।

रिकॉर्ड : 22 वर्षों तक ऊर्जा मंत्री रहे बिजेन्द्र यादव बिजेन्द्र यादव 22 वर्षों तक ऊर्जा मंत्री रहे। यह रिकॉर्ड है। वे 1991 से 1995 तक लालू सरकार में ऊर्जा राज्यमंत्री बनाए गए। 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी पहली एनडीए सरकार में ऊर्जा मंत्री की जिम्मेवारी सौंपी गयी थी। उसके बाद से वे 2008 में ढाई वर्षों के लिए जल संसाधन विभाग में गए। फिर से 2010 में ऊर्जा मंत्री बनाए गए। 2014 में जीतन राम मांझी सरकार में नौ महीना ऊर्जा मंत्री नहीं रहे पर 2015 में वे फिर से ऊर्जा मंत्री बनाए गए। उसके बाद से वे लगातार ऊर्जा मंत्री की जिम्मेवारी निभाते रहे। नए विस्तार में ऊर्जा विभाग नए मंत्री बुलो मंडल को दिया गया है।