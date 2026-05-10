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नीतीश के जन्म स्थान बख्तियारपुर का नाम बदलने की तैयारी में सम्राट सरकार, RJD नेता क्यों कर रहे दावा?

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन एवं उत्तराधिकारी संगठन ने बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग की है। दूसरी ओर, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का दावा है कि सम्राट सरकार नीतीश के जन्म स्थान का नाम बदलने की तैयारी में है।

नीतीश के जन्म स्थान बख्तियारपुर का नाम बदलने की तैयारी में सम्राट सरकार, RJD नेता क्यों कर रहे दावा?

बिहार के पटना जिले में स्थित बख्तियारपुर का नाम बदलने की चर्चाओं से सियासत गर्मा गई है। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी लालू एवं तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने दावा किया है कि सम्राट सरकार बख्तियारपुर का नाम बदलने की तैयारी में है। जनता दल यूनाइटेड (JDU) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से जुड़ी निशानियों को चुन-चुनकर मिटाया जा रहा है। बता दें कि बख्तियारपुर पूर्व सीएम नीतीश कुमार का जन्म स्थान है और इस जगह से उनका गहरा जुड़ाव है।

आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने रविवार को कहा, "भाजपा के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सत्ता की कुर्सी हथियाते ही अपना संकल्प पूरा करना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार जी को सत्ता से बेदखल करने के बाद अब बिहार से उनकी हर निशानी को चुन-चुनकर मिटाया जा रहा है। सीतामढ़ी राजकीय मेडिकल कॉलेज और जैविक उद्यान का नाम बदला जा चुका है, और अब उनके अपने गृह क्षेत्र बख्तियारपुर का नाम भी बदलने की पूरी तैयारी कर ली गई है।"

आरजेडी नेता ने आरोप लगाया कि सम्राट सरकार अब सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की विचारधारा पर चलेगी। उन्होंने कहा, "सत्ता से बेदखल होने के बाद जदयू के नेता अब चाहे जितनी छटपटाहट दिखा लें, भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सच्चाई यही है कि जब नीतीश ने खुद ही समाजवादी नीतियों और उसूलों को संघ और भाजपा के हाथों गिरवी रख दिया था, तो आज यह खामियाजा तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। आज उनकी खुद की राजनीतिक विरासत और पहचान मिटने की कगार पर है।"

बख्तियारपुर स्टेशन का नाम शीलभद्र याजी नगर करने की मांग

अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन एवं उत्तराधिकारी संगठन, बिहार द्वारा बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शीलभद्र याजी नगर करने की मांग की गई है। संगठन के महासचिव रामानंद शर्मा ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्र सरकार से इस दिशा में जल्द कदम उठाने की अपील की है।

संगठन ने कहा कि 1997 में जब देश आजादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहा था, उसी समय स्वतंत्रता सेनानी शीलभद्र याजी के सम्मान में बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन का नाम “शीलभद्र याजी नगर” करने का प्रस्ताव रखा गया था। संगठन के अनुसार, बाद में बिहार के तत्कालीन राज्यपाल ने भी सहमति देते हुए प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा दिया था। हालांकि, फिर नाम नहीं बदला गया था। रामानंद शर्मा ने कहा कि यह मांग किसी राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान और इतिहास को उचित पहचान दिलाने का प्रयास है।

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मगध द्वार, नालंदा और नीतीश नगर के भी प्रस्ताव आ चुके

बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग बीते दो-तीन दशक से समय-समय पर उठती रही है। विभिन्न संगठन और राजनेता बख्तियारपुर का नाम बदलकर मगध द्वार, नालंदा, नीतीश नगर करने की मांग करते रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही में बख्तियार नगर परिषद के चेयरमैन ने भी शहर का नाम मगध द्वार किए जाने की मांग का समर्थन किया है। साल 2021 में इस मुद्दे पर खूब सियासी चर्चाएं हुई थीं। हालांकि, तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस समय स्पष्ट कह दिया था कि बख्तियारपुर उनका जन्म स्थान है और उसका नाम नहीं बदला जाएगा।

नाम बदलने की मांग क्यों?

दरअसल, कुछ संगठन इस नाम को विदेशी आक्रांता से बख्तियार खिलजी से जोड़कर देखते हैं, जिसने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। हालांकि, बख्तियारपुर का नाम कैसे और कब पड़ा, इस बारे में कोई पुष्ट ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद नहीं हैं। फिलहाल, इस मुद्दे ने राज्य में सियासत को फिर से गर्मा दिया है। हालांकि, राज्य सरकार के स्तर पर ऐसे किसी प्रस्ताव के विचाराधीन होने की जानकारी नहीं है।

(बख्यितारपुर से हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट के साथ)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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