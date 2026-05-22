महिला टीचर को घर के पास पोस्टिंग, पुरुष शिक्षकों के लिए भी खुशखबरी; सम्राट सरकार लाएगी नई ट्रांसफर पॉलिसी
बिहार में शिक्षकों के तबादले की नई नीति लाई जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षा विभाग को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि महिलाओं को उनके घर के पास ही पोस्टिंग मिलेगी। नई ट्रांसफर पॉलिसी में पुरुष शिक्षकों को भी फायदा मिलेगा।
बिहार में टीचर ट्रांसफर की नई पॉलिसी आने वाली है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी घोषणा की है। सीएम ने कहा कि शिक्षिकाओं यानी महिला टीचर को उनके घर के पास के स्कूल में ही पोस्टिंग दी जाएगी। इसके अलावा, पुरुष शिक्षकों को भी नई पॉलिसी में राहत दी जाएगी। उन्हें भी अपने बगल के प्रखंड में ट्रांसफर का मौका मिलेगा। सीएम ने शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद यह ऐलान किया।
इस बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट के अलावा शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी समेत वरीय अधिकारी शामिल हुए। सीएम ने निर्देश दिया कि टीचर ट्रांसफर को अधिक पारदर्शी और आसान बनाया जाए। महिला शिक्षिकाओं को यथासंभव घर के पास पोस्टिंग दी जाए। उनका गृह जिले के गृह प्रखंड में गृह पंचायत के बगल के गांव के स्कूल में ट्रांसफर का किया जाए। साथ ही पुरुष शिक्षकों को गृह जिले के अपने गृह प्रखंड के बगल वाले प्रखंड में ट्रांसफर-पोस्टिंग का मौका मिले। सीएम ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहा कि इसके लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए, ताकि शिक्षकों को सहूलियत मिल सके।
पुरानी पॉलिसी में खामियां?
बता दें कि पिछली नीतीश सरकार शिक्षकों के तबादले की नीति लेकर आई थी। इसके बाद शिक्षा विभाग ने लाखों शिक्षकों से मनचाही पोस्टिंग के लिए आवेदन मांगे थे। राज्य सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर हजारों टीचर का ऐच्छिक तबादला भी किया था। हालांकि इससे स्कूलों में विषयवार शिक्षकों का संतुलन बिगड़ गया था। किसी स्कूल में एक ही विषय के एक से अधिक शिक्षक की तैनाती हो गई, तो कहीं पर पद खाली रह गया। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
ट्रांसफर पर फिलहाल रोक
पिछले दिनों सम्राट चौधरी सरकार ने शिक्षकों के ट्रांसफर पर ब्रेक लगा दिया था। शिक्षा विभाग ने समीक्षा में पाया कि मौजूदा तबादला नीति में कई तरह की खामियां हैं। उनसे सीख लेते हुए एक नई टीचर ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाएगी। माना जा रहा है कि शिक्षक संघों समेत सभी हितधारकों और विशेषज्ञों से सुझाव-सलाह लेने के बाद ही नई नीति को लागू किया जाएगा।
बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पर फिलहाल रोक लगी हुई है, अब नई पॉलिसी आने के बाद ही ऐच्छिक तबादले किए जाएंगे। राज्य में अभी सरकारी शिक्षकों की संख्या 5 लाख से अधिक है। वहीं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को ऐलान किया कि अगले 5 सालों में 1 लाख और शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। हर साल कम से कम 20 हजार टीचर की बहाली निकलेगी।
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।