निलंबन खत्म, हड़ताल का वेतन भी मिलेगा; सीओ/आरओ पर सम्राट सरकार की खास मेहरबानी?

राजस्व विभाग ने 47 अधिकारियों का निलंबन समाप्त कर दिया। साथ ही हड़ताल अवधि को सामूहिक अवकाश में तब्दील भी कर दिया है।

Bihar News: सोमवार से काम पर लौट रहे बिहार के अंचलाधिकारी (सीओ) और राजस्व अधिकारियों (आरओ) में से निलंबित 47 अधिकारियों का निलंबन समाप्त कर दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से इस आशय का पत्र जारी कर दिया गया है। विभाग ने हड़ताल अवधि को अवकाश के रूप में समायोजित भी कर दिया है।

अपनी मांगों के समर्थन में सीओ-आरओ बीते नौ मार्च से ही हड़ताल (सामूहिक अवकाश) पर चले गए थे। विभाग की ओर से हड़ताली अधिकारियों को कई बार पत्र जारी कर सेवा में लौटने की अपील की गई। लेकिन, जब अधिकारी हड़ताल पर अड़े रहे तो विभाग ने आंदोलन से जुड़े 47 अधिकारियों को निलंबित कर दिया था। निलंबित सभी अधिकारियों का मुख्यालय पूर्णिया रखा गया था। इसी क्रम में विभागीय सचिव जय सिंह ने हड़ताली अधिकारियों से बातचीत की और उसका सकारात्मक परिणाम सामने आया। 30 अप्रैल को हड़ताली अधिकारियों ने काम पर लौटने की घोषणा कर दी। उस दिन की हुई वार्ता में संघ ने निलंबन समाप्त करने के साथ हड़ताल अवधि को छुट्टी के रूप में समायोजित करने की मांग की थी। उसी के आलोक में विभाग ने 47 अधिकारियों का निलंबन समाप्त कर दिया। साथ ही हड़ताल अवधि को सामूहिक अवकाश में तब्दील भी कर दिया है।

सचिव जय सिंह ने कहा कि विभाग की पहली प्राथमिकता आम जनता से जुड़े लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन है। इसके लिए सभी जिलों के समाहर्ताओं एवं अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लंबित आवेदनों की समीक्षा करें और समयबद्ध तरीके से उनका निष्पादन सुनिश्चित करें। 4 मई से सभी राजस्व सेवा के अधिकारी अपने-अपने पदस्थापन स्थल पर योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। अनुपस्थित रहने या कार्य में लापरवाही बरतने पर आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती है।