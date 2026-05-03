निलंबन खत्म, हड़ताल का वेतन भी मिलेगा; सीओ/आरओ पर सम्राट सरकार की खास मेहरबानी?
राजस्व विभाग ने 47 अधिकारियों का निलंबन समाप्त कर दिया। साथ ही हड़ताल अवधि को सामूहिक अवकाश में तब्दील भी कर दिया है।
Bihar News: सोमवार से काम पर लौट रहे बिहार के अंचलाधिकारी (सीओ) और राजस्व अधिकारियों (आरओ) में से निलंबित 47 अधिकारियों का निलंबन समाप्त कर दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से इस आशय का पत्र जारी कर दिया गया है। विभाग ने हड़ताल अवधि को अवकाश के रूप में समायोजित भी कर दिया है।
अपनी मांगों के समर्थन में सीओ-आरओ बीते नौ मार्च से ही हड़ताल (सामूहिक अवकाश) पर चले गए थे। विभाग की ओर से हड़ताली अधिकारियों को कई बार पत्र जारी कर सेवा में लौटने की अपील की गई। लेकिन, जब अधिकारी हड़ताल पर अड़े रहे तो विभाग ने आंदोलन से जुड़े 47 अधिकारियों को निलंबित कर दिया था। निलंबित सभी अधिकारियों का मुख्यालय पूर्णिया रखा गया था। इसी क्रम में विभागीय सचिव जय सिंह ने हड़ताली अधिकारियों से बातचीत की और उसका सकारात्मक परिणाम सामने आया। 30 अप्रैल को हड़ताली अधिकारियों ने काम पर लौटने की घोषणा कर दी। उस दिन की हुई वार्ता में संघ ने निलंबन समाप्त करने के साथ हड़ताल अवधि को छुट्टी के रूप में समायोजित करने की मांग की थी। उसी के आलोक में विभाग ने 47 अधिकारियों का निलंबन समाप्त कर दिया। साथ ही हड़ताल अवधि को सामूहिक अवकाश में तब्दील भी कर दिया है।
सचिव जय सिंह ने कहा कि विभाग की पहली प्राथमिकता आम जनता से जुड़े लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन है। इसके लिए सभी जिलों के समाहर्ताओं एवं अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लंबित आवेदनों की समीक्षा करें और समयबद्ध तरीके से उनका निष्पादन सुनिश्चित करें। 4 मई से सभी राजस्व सेवा के अधिकारी अपने-अपने पदस्थापन स्थल पर योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। अनुपस्थित रहने या कार्य में लापरवाही बरतने पर आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती है।
विभाग ने जिला स्तर पर विशेष मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी शुरू करने का निर्णय लिया है, ताकि कार्यों की प्रगति पर लगातार नजर रखी जा सके। इसके तहत लंबित मामलों की सूची तैयार कर प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन की कार्ययोजना बनाई जाएगी। अधिकारियों के सामूहिक अवकाश समाप्त होने से भूमि संबंधी सेवाओं में आई सुस्ती अब दूर होगी। खासकर दाखिल-खारिज, प्रमाण पत्र निर्गमन और भूमि विवादों के निपटारे में तेजी आएगी। सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि राजस्व अधिकारियों की मांगों पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए व्यावहारिक समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा, ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो और प्रशासनिक कार्य बाधित न हो।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें