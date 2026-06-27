कॉलेज जाने वाली लड़कियों और कामकाजी महिलाओं को बिहार सरकार की बड़ी सौगात, क्या है प्लान?

वर्तमान में पिंक बसों का परिचालन केवल जिला मुख्यालयों और शहरी क्षेत्रों तक सीमित है, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं इस सेवा का लाभ उठा रही हैं। अब इसका विस्तार प्रखंडों और ग्रामीण इलाकों तक किया जाएगा।

Bihar News: बिहार राज्य पथ परिवहन निगम अब प्रखंड स्तर तक पिंक बस सेवा का विस्तार करने जा रहा है। इसके तहत जिला मुख्यालयों को संबंधित प्रखंडों से पिंक इलेक्ट्रिक बसों के माध्यम से जोड़ा जाएगा। निगम ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। पहले चरण में 50 नई पिंक बसों का परिचालन किया जाएगा। योजना के सफल क्रियान्वयन के बाद इसे अन्य प्रखंडों तक भी विस्तारित किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की कामकाजी महिलाओं और उच्च शिक्षा के लिए जिला मुख्यालय आने-जाने वाली छात्राओं को सुरक्षित, सुविधाजनक और समर्पित सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिलेगी।

वर्तमान में पिंक बसों का परिचालन केवल जिला मुख्यालयों और शहरी क्षेत्रों तक सीमित है, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं इस सेवा का लाभ उठा रही हैं। अब इसका विस्तार प्रखंडों और ग्रामीण इलाकों तक किया जाएगा, ताकि वहां की महिलाएं भी सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन का लाभ ले सकें।

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के अधिकारियों के अनुसार, जल्द ही 200 इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू किया जाएगा। इनमें से 50 बसों को पिंक बस के रूप में संचालित किया जाएगा। पहले चरण में इन बसों का परिचालन चयनित प्रखंडों के रूट पर किया जाएगा। इन बसों में केवल महिला यात्रियों को यात्रा की अनुमति होगी, जिससे उन्हें सुरक्षित और सहज सफर का अनुभव मिलेगा। इनका परिचालन जुलाई के अंत तक शुरू होने की संभावना है।

फिलहाल 100 पिंक बसों का हो रहा है परिचालन वर्तमान में राज्य में 100 पिंक बसों का संचालन किया जा रहा है। इनमें पटना के अलावा भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णिया और दरभंगा प्रमंडलों के जिला मुख्यालय शामिल हैं। इनमें पटना में 30, मुजफ्फरपुर में 20, गया और दरभंगा में 15-15 तथा भागलपुर और पूर्णिया में 10-10 पिंक बसें संचालित की जा रही हैं।अब इन प्रमंडलों के चयनित प्रखंडों तक भी इस सेवा का विस्तार किया जाएगा। पहले चरण में उन प्रखंडों को प्राथमिकता दी जाएगी। जहां से बड़ी संख्या में कामकाजी महिलाएं और छात्राएं प्रतिदिन जिला मुख्यालय आती-जाती हैं। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से अन्य प्रखंडों को भी इस सेवा से जोड़ा जाएगा।