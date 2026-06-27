कॉलेज जाने वाली लड़कियों और कामकाजी महिलाओं को बिहार सरकार की बड़ी सौगात, क्या है प्लान?
वर्तमान में पिंक बसों का परिचालन केवल जिला मुख्यालयों और शहरी क्षेत्रों तक सीमित है, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं इस सेवा का लाभ उठा रही हैं। अब इसका विस्तार प्रखंडों और ग्रामीण इलाकों तक किया जाएगा।
Bihar News: बिहार राज्य पथ परिवहन निगम अब प्रखंड स्तर तक पिंक बस सेवा का विस्तार करने जा रहा है। इसके तहत जिला मुख्यालयों को संबंधित प्रखंडों से पिंक इलेक्ट्रिक बसों के माध्यम से जोड़ा जाएगा। निगम ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। पहले चरण में 50 नई पिंक बसों का परिचालन किया जाएगा। योजना के सफल क्रियान्वयन के बाद इसे अन्य प्रखंडों तक भी विस्तारित किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की कामकाजी महिलाओं और उच्च शिक्षा के लिए जिला मुख्यालय आने-जाने वाली छात्राओं को सुरक्षित, सुविधाजनक और समर्पित सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिलेगी।
वर्तमान में पिंक बसों का परिचालन केवल जिला मुख्यालयों और शहरी क्षेत्रों तक सीमित है, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं इस सेवा का लाभ उठा रही हैं। अब इसका विस्तार प्रखंडों और ग्रामीण इलाकों तक किया जाएगा, ताकि वहां की महिलाएं भी सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन का लाभ ले सकें।
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के अधिकारियों के अनुसार, जल्द ही 200 इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू किया जाएगा। इनमें से 50 बसों को पिंक बस के रूप में संचालित किया जाएगा। पहले चरण में इन बसों का परिचालन चयनित प्रखंडों के रूट पर किया जाएगा। इन बसों में केवल महिला यात्रियों को यात्रा की अनुमति होगी, जिससे उन्हें सुरक्षित और सहज सफर का अनुभव मिलेगा। इनका परिचालन जुलाई के अंत तक शुरू होने की संभावना है।
फिलहाल 100 पिंक बसों का हो रहा है परिचालन
वर्तमान में राज्य में 100 पिंक बसों का संचालन किया जा रहा है। इनमें पटना के अलावा भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णिया और दरभंगा प्रमंडलों के जिला मुख्यालय शामिल हैं। इनमें पटना में 30, मुजफ्फरपुर में 20, गया और दरभंगा में 15-15 तथा भागलपुर और पूर्णिया में 10-10 पिंक बसें संचालित की जा रही हैं।अब इन प्रमंडलों के चयनित प्रखंडों तक भी इस सेवा का विस्तार किया जाएगा। पहले चरण में उन प्रखंडों को प्राथमिकता दी जाएगी। जहां से बड़ी संख्या में कामकाजी महिलाएं और छात्राएं प्रतिदिन जिला मुख्यालय आती-जाती हैं। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से अन्य प्रखंडों को भी इस सेवा से जोड़ा जाएगा।
पिंक बसों में मिलेगी सेनेटरी पैड की सुविधा
महिला यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पिंक बसों में सेनेटरी पैड और गर्भनिरोधक गोलियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी। यात्रा के दौरान आवश्यकता पड़ने पर महिलाएं बस में ही कम कीमत पर सेनेटरी पैड प्राप्त कर सकेंगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के अधिकारियों के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य महिलाओं की यात्रा को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और गरिमापूर्ण बनाना है।
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लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें