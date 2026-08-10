31 अक्तूबर तक शिक्षक,नवम्बर से छात्रों की बारी; सम्राट सरकार के मंत्री मिथिलेश तिवारी ने क्या कहा?

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि अक्टूबर तक शिक्षकों की समस्याओं पर फोकस किया जाएगा। नवम्बर महीने से छात्रों की बेहतरी के लिए सरकार काम करेगी।

बिहार के सरकारी स्कूलों में आवेदन के 48 घंटे के भीतर शिक्षक-शिक्षिकाओं को छुट्टी मिलेगी। ऐसा नहीं होने पर संबंधित पदाधिकारी नपेंगे। शिक्षकों को उनकी जरूरत के अनुसार छुट्टियां मिल सकें इसके लिए सरकार की ओर से ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है। एक नवंबर से यह व्यवस्था राज्य भर के स्कूलों में लागू हो जाएंगी। ये बातें रविवार को शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने पटना कॉलेजिएट स्कूल के 191वें स्थापना दिवस सह पूर्ववर्ती छात्र मिलन समारोह के मौके पर कहीं।

इससे पहले कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्ज्वलन कर शिक्षा मंत्री, कुम्हरार विधायक संजय गुप्ता, फुलवारी विधायक श्याम रजक, पूर्व विधायक अरुण कुमार सिन्हा, प्राचार्य सरिता शर्मा, समाजसेवी कमल नोपानी, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संजय प्रिय सहित अन्य पूर्ववर्ती छात्रों ने किया। मौके पर विद्यालय के सोवेनियर का भी लोकार्पण किया गया।

झोला-बोरा के युग से एसी कमरे तक शिक्षा मंत्री ने कहा कि 31 अक्टूबर तक शिक्षकों के हित पर पूरा फोकस रहेगा। लेकिन, एक नवंबर से विद्यार्थियों के हित पर पूरा ध्यान रहेगा। फिर किसी स्तर पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार सरकार के प्रयासों से बिहार के स्कूलों का सफर झोला-बोरा के युग से एसी कमरे तक पूरा हुआ है। हमने झोला और बोरा लेकर पढ़ाई की थी। आज स्कूल के एसी सभागार में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। उन्होंने कहा कि पटना कॉलेजिएट स्कूल बिहार का मस्तक है। इसका इतिहास स्वर्णिम रहा है। सबसे पहले मॉडल स्कूल के रूप में इसका चयन किया गया। उन्होंने कहा कि स्कूल के हित में भी जो भी प्रस्ताव विभाग के पास आएगा, उसे पूरा समर्थन रहेगा। शिक्षा मित्र और नियोजित शिक्षकों के हितों का भी सरकार ध्यान रखेगी।

आज के प्रयोगों का असल आकलन दो से तीन साल बाद शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमने मॉडल स्कूलों की शुरुआत की है। छात्र छात्राओं को इंजीनियरिंग और मेडिकल की नि:शुल्क तैयारी कराई जा रहा है लेकिन इसका असल आकलन दो से तीन साल बाद होगा। जब सरकारी स्कूलों के छात्र जेईई और मेडिकल की प्रतियोगिता में सफल होंगे। सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं में शानदार प्रतिभा है, बस उन्हें तराशने की जरूरत है।