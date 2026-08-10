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31 अक्तूबर तक शिक्षक,नवम्बर से छात्रों की बारी; सम्राट सरकार के मंत्री मिथिलेश तिवारी ने क्या कहा?

By Sudhir Kumar
हिन्दुस्तान, पटना, मुख्य संवाददाता
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शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि अक्टूबर तक शिक्षकों की समस्याओं पर फोकस किया जाएगा। नवम्बर महीने से छात्रों की बेहतरी के लिए सरकार काम करेगी।

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शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी

बिहार के सरकारी स्कूलों में आवेदन के 48 घंटे के भीतर शिक्षक-शिक्षिकाओं को छुट्टी मिलेगी। ऐसा नहीं होने पर संबंधित पदाधिकारी नपेंगे। शिक्षकों को उनकी जरूरत के अनुसार छुट्टियां मिल सकें इसके लिए सरकार की ओर से ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है। एक नवंबर से यह व्यवस्था राज्य भर के स्कूलों में लागू हो जाएंगी। ये बातें रविवार को शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने पटना कॉलेजिएट स्कूल के 191वें स्थापना दिवस सह पूर्ववर्ती छात्र मिलन समारोह के मौके पर कहीं।

इससे पहले कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्ज्वलन कर शिक्षा मंत्री, कुम्हरार विधायक संजय गुप्ता, फुलवारी विधायक श्याम रजक, पूर्व विधायक अरुण कुमार सिन्हा, प्राचार्य सरिता शर्मा, समाजसेवी कमल नोपानी, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संजय प्रिय सहित अन्य पूर्ववर्ती छात्रों ने किया। मौके पर विद्यालय के सोवेनियर का भी लोकार्पण किया गया।

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झोला-बोरा के युग से एसी कमरे तक

शिक्षा मंत्री ने कहा कि 31 अक्टूबर तक शिक्षकों के हित पर पूरा फोकस रहेगा। लेकिन, एक नवंबर से विद्यार्थियों के हित पर पूरा ध्यान रहेगा। फिर किसी स्तर पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार सरकार के प्रयासों से बिहार के स्कूलों का सफर झोला-बोरा के युग से एसी कमरे तक पूरा हुआ है। हमने झोला और बोरा लेकर पढ़ाई की थी। आज स्कूल के एसी सभागार में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। उन्होंने कहा कि पटना कॉलेजिएट स्कूल बिहार का मस्तक है। इसका इतिहास स्वर्णिम रहा है। सबसे पहले मॉडल स्कूल के रूप में इसका चयन किया गया। उन्होंने कहा कि स्कूल के हित में भी जो भी प्रस्ताव विभाग के पास आएगा, उसे पूरा समर्थन रहेगा। शिक्षा मित्र और नियोजित शिक्षकों के हितों का भी सरकार ध्यान रखेगी।

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आज के प्रयोगों का असल आकलन दो से तीन साल बाद

शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमने मॉडल स्कूलों की शुरुआत की है। छात्र छात्राओं को इंजीनियरिंग और मेडिकल की नि:शुल्क तैयारी कराई जा रहा है लेकिन इसका असल आकलन दो से तीन साल बाद होगा। जब सरकारी स्कूलों के छात्र जेईई और मेडिकल की प्रतियोगिता में सफल होंगे। सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं में शानदार प्रतिभा है, बस उन्हें तराशने की जरूरत है।

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एलुमनाई ने नजीर पेश किया

शिक्षा मंत्री ने इस मौके पर पटना कॉलेजिएट एलुमनाई एसोसिएशन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सभी विद्यालयों में पूर्ववर्ती छात्रों को इसी तरह काम करने की जरूरत है। पुरातन छात्रों के सहयोग से स्कूल संवरेंगे। इस मौके पर प्राचार्य सरिता शर्मा ने घोषणा की कि विद्यालय परिसर में एलुमनाई एसोसिएशन को एक ऑफिस दिया जा रहा है। पूववर्ती छात्रों के सहयोग से स्कूल और बेहतर बनेगा। मौके पर कुम्हरार विधायक संजय गुप्ता ने कहा कि इस विद्यालय का इतिहास स्वर्णिम है। पूर्ववर्ती छात्र और फुलवारीशरीफ के विधायक श्याम रजक ने पुरानी यादें ताजा कीं। पूर्व विधायक अरुण कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संजय प्रिय, समाजसेवी कमल नोपानी सहित अन्य अतिथियों ने भी इसे गौरव का पल बताया।

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लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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