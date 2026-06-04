प्राइवेट हॉस्पिटल और होटलों पर सख्त हुई सम्राट सरकार, मुजफ्फरपुर अग्निकांड के बाद एक हफ्ते में मांगे सर्टिफिकेट
मुजफ्फरपुर के अस्पताल में आग से 5 लोगों की मौत के बाद अग्निशमन विभाग ने बिहार के सभी निजी अस्पतालों से एक सप्ताह के भीतर इलेक्ट्रिक लोड एनालिसिस सर्टिफिकेट मांगा है। राज्य भर के होटलों से भी इस अवधि में गैस सिलेंडर की जानकारी देने को कहा गया है।
मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ऐक्शन में दिख रही है। बिहार सरकार ने राज्य के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल और होटलों से एक सप्ताह के भीतर जरूरी जानकारी और सर्टिफिकेट मांगे हैं। अग्निशमन विभाग ने नियमों को ताक पर रखने वाले अस्पतालों को सील करने की चेतावनी भी दे दी है। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में गुरुवार तड़के आईसीयू वार्ड में भीषण आग लग गई थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं।
प्रथमदृष्टया अस्पताल में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। अग्निशमन विभाग ने शॉर्ट सर्किट की बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए निजी अस्पतालों को एक हफ्ते के भीतर इलेक्ट्रिक लोड एनलासिस सर्टिफिकेट जमा कराने का निर्देश दिया है। इसके बाद अग्निशमन विभाग अस्पतालों की जांच करेगा, जहां लोड गलत निकलेगा उनको बिना नोटिस सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
डीजी अग्निशमन सेवाएं शोभा ओहटकर ने गुरुवार को बताया कि विभाग ने इस साल 7500 से अधिक अस्पतालों का फायर ऑडिट किया है। ऑडिट के दौरान बताई गई कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं।
स्वास्थ्य मंंत्री ने मांगी रिपोर्ट
प्रसाद अस्पताल अग्निकांड पर बिहार स्वास्थ्य विभाग ने मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अस्पताल प्रबंधन की किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य के अन्य अस्पतालों का फायर ऑडिट कराते हुए सभी सुरक्षा मानकों की जांच अग्निशमन अधिकारी से कराई जाएगी।
होटलों से मांगी गई गैस सिलेंडर की जानकारी
डीजी अग्निशमन ने गुरुवार को कहा कि होटलों में भी फायर ऑडिट कराया गया है। बिहार के सभी होटल प्रबंधन को निर्देश दिया जा रहा है कि वे अपने परिसर में स्टोर कर रखे गए सिलेंडर की जानकारी खुद से प्रमाणित करते हुए विभाग को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराएं।
उन्होंने कहा कि सप्ताह भर बद होटलों की भी सेफ्टी जांच की जाएगी। इस दौरान घोषित से अधिक सिलेंडर बरामद होने पर होटल संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली के होटल में आग से 21 की मौत
एक दिन पहले ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में भी भीषण अग्निकांड हुआ। होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। शुरुआती जांच में सामने आया कि होटल में जरूरत से ज्यादा गैस सिलेंडर रखे हुए थे। होटल ने फायर एनओसी भी नहीं ली थी। साथ ही होटल में बेतरतीब तरीके से बिना अनुमति के बहुत ज्यादा कमरे बनाए हुए थे।
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।