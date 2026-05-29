बिहार के प्राइवेट स्कूलों पर सम्राट सरकार की सख्ती, 1 जुलाई से शिक्षा विभाग चलाएगा धुआंधार चेकिंग अभियान
सम्राट चौधरी सरकार ने निजी स्कूलों पर सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। 1 जुलाई से शिक्षा विभाग एक महीने का विशेष चेकिंग अभियान चलाएगा। इसके तहत निजी स्कूलों की कार्यप्रणाली की जांच की जाएगी।
बिहार की सम्राट चौधरी सकार ने प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। शिक्षा विभाग 1 जुलाई से राज्य भर के निजी विद्यालयों में धुआंधार चेकिंग अभियान चलाएगा। इसके तहत सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की सघन जांच की जाएगी। इस क्रम में यह देखा जाएगा कि स्कूल संचालक सरकारी निर्देशों का कितना पालन कर रहे हैं। साथ ही, विद्यालयों में आधारभूत संरचना, शिक्षकों की उपलब्धता, नामांकन, विद्यार्थियों की सुविधाओं और अन्य निर्धारित मानकों की भी जांच की जाएगी।
शिक्षा विभाग आगामी 1 जुलाई से पूरे एक महीने तक यह अभियान चलाएगा। इसमें तमाम मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की कार्यप्रणाली की जांच की जाएगी। खासकर यह देखा जाएगा कि इन स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) और बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली का पालन हो रहा है, या नहीं। अभी बिहार में 19186 प्राइवेट स्कूल पंजीकृत हैं। इनके अलावा, 1012 निजी स्कूलों की मंजूरी प्रक्रियाधीन है।
फर्जी मदरसे और संस्कृत विद्यालय बंद होंगे
इसके अलावा, सम्राट सरकार फर्जी मदरसों और संस्कृत विद्यालयों पर भी चाबुक चलाएगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि बिहार में चलने वाले सभी मदरसों और संस्कृत विद्यालयों की जांच कराई जाएगी। जांच के बाद जो फर्जी मदरसा और संस्कृत विद्यालय पाए जाएंगे, उनको बंद किया जाएगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में शिक्षा के नाम पर किसी भी तरह के फर्जीवाड़े को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्हें बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। नियमों के विरुद्ध चलने वाले सभी विद्यालय, मदरसों पर ताला लगाया जाएगा।
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।