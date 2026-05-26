सम्राट सरकार ने अफसरों की विदेश यात्रा पर लगाई रोक, सरकारी मीटिंग वीसी से होंगी; विभागों से कहा- फालतू खर्च ना करें
सम्राट सरकार ने बिहार के अधिकारियों के सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा करने पर 6 महीने की रोक लगा दी है। साथ ही राज्य और जिला स्तर की सरकारी बैठकों को वीसी के माध्यम से कराने के निर्देश दिए गए हैं।
बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने सरकारी खर्च पर अधिकारियों की विदेश यात्रा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह रोक अगले 6 महीने तक जारी रहेगी। इसके साथ ही, राज्य और जिला स्तर की सरकारी बैठकों को ऑनलाइन मोड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के जरिए करने को कहा गया है। अमेरिका-ईरान युद्ध के बाद उपजे वैश्विक संकट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसाधनों के उचित उपयोग के निर्देश के मद्देनजर बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है।
इस संबंध में बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिवों के अलावा सभी प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों (डीएम) को पत्र लिखकर इसके अनुपालन का निर्देश दिया है।
विभागों को फालतू खर्च ना करने की सलाह
मुख्य सचिव ने अपने पत्र में यह स्पष्ट किया है कि सभी विभागों को ऊर्जा संरक्षण, वित्तीय अनुशासन एवं संसाधनों का उचित उपयोग करना है। इसके तहत उन्होंने कई गाइडलाइन भी जारी की हैं। इसमें कहा गया है कि सभी राज्यस्तरीय बैठकें वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही किया जाए। यही नहीं जिलास्तरीय समीक्षात्मक और समन्वय बैठकों का आयोजोन भी वीसी के माध्य्म से हो। सिर्फ विशेष परिस्थिति में ही भौतिक बैठकों (फिजिकल मीटिंग) का आयोजन किया जाए।
कारपूलिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर
वहीं, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को कारपूलिंग प्रणाली को अनिवार्य रूप से अपनाने के लिए कहा गया है। राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने का भी फैसला लिया है। वहीं, सरकारी कार्यालयों में ऊर्जा की बचत को सुनिश्चित करने के लिए हर विभाग में एक नोडल अधिकारी की तैनाती की जाएगी। वह संसाधनों के दुरुपयोग की निगरानी रखेंगे।
इससे पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने कारकेड को सीमित कर दिया था। सीएम ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या घटा दी थी। सम्राट चौधरी खुद इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं, पटना में बिहार विधानसभा और सचिवालय के कर्मचारियों को भी सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की सलाह दी गई है। इसके लिए पटना के विभिन्न इलाकों से सचिवालय तक सीएनजी, इलेक्ट्रिक बस और पिंक बस का परिचालन शुरू किया गया है।
दरअसल, अमेरिका और ईरान युद्ध के बाद मध्य-पूर्व में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी अछूता नहीं है। पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल-डीजल के दाम में चार बार बढ़ोतरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से पेट्रोल-डीजल का उपयोग कम करने और फिजूलखर्ची रोकने की सलाह दी थी। पीएम मोदी की अपील के बाद बिहार सरकार में सत्ता पक्ष के कई मंत्री और कारपूलिंग करते हुए नजर आए।
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।