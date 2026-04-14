सम्राट चौधरी ही बनेंगे मुख्यमंत्री! बीजेपी के ऐलान से पहले ही उपेंद्र कुशवाहा ने दी बधाई
बीजेपी के आधिकारिक ऐलान से करीब 30 मिनट पहले ही उपेंद्र कुशवाहा ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनने की बधाई दे दी, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई। अब आधिकारिक घोषणा के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि सम्राट चौधरी ही राज्य की कमान संभालेंगे।
बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के भाजपा के ऐलान से पहले ही उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें बधाई दे दी थी। जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई थी। अब आधिकारिक घोषणा के साथ यह साफ हो गया है कि सम्राट चौधरी ही प्रदेश की कमान संभालेंगे। हालांकि, ऐलान से पहले आई बधाई को लेकर सियासी चर्चाएं अभी भी जारी हैं।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें