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तिरंगा यात्रा में मंच पर क्या खा रहे थे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी? BJP ने दिया जवाब; तंबाकू वाली बात पर RJD को घेरा

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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तिरंगा यात्रा के दौरान सम्राट चौधरी के एक वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। राजद ने इस वीडियो को पोस्ट कर व्यंग्य भी किया। लेकिन अब बीजेपी ने इसपर पलटवार कर राजद को घेरा है। 

samrat choudhary tobacco
मंच पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कुछ खाते हुए नजर आए थे।

बिहार की राजधानी पटना में कुछ दिनों पहले निकाली गई तिरंगा यात्रा की काफी चर्चा हुई थी। तिरंगा यात्रा के साथ-साथ इस यात्रा के दौरान मंच पर बैठे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के एक वीडियो की भी काफी चर्चा आज-कल सोशल मीडिया पर हो रही है। तिरंगा यात्रा के दौरान सामने आए इस वीडियो क्लिप को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंच पर बैठे नजर आ रहे हैं। इस दौरान कुछ देर बाद वो अपनी जेब से कोई चीज निकालते नजर आते हैं। सीएम सम्राट चौधरी इसके बाद वो इस चीज को चेहरे के पास ले जाते हैं और फिर मुंह में रख लेते हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह के दावे और कमेंट किए जाने लगे।

बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने अपने एक्स हैंडल पर इस वीडियो को लेकर व्यंग्य भरे अंदाज में अपनी बात कही। प्रियंका भारती ने लिखा, 'वैधानिक चेतावनी- खैनी, गुटखा और तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।' राजद नेता द्वारा इस वीडियो को शेयर करने के बाद विपक्षी दल ने इसे लेकर बीजेपी पर सवाल उठाए। मुंह में क्या गया, इसे लेकर सियासत शुरू हो गई। लेकिन अब बीजेपी ने इसे लेकर राजद पर पलटवार किया है। बीजेपी ने खैनी, तंबाकू वाली बात पर राजद को घेरा है। बीजेपी की प्रदेश महामंत्री सह प्रदेश प्रवक्ता डॉ. प्रीति ने कहा कि यह लालू प्रसाद की पार्टी की प्रवक्ता का दृष्िट दोष है, जिन्हें तंबाकू और लौंग में अंतर नहीं दिखता है। बीजेपी प्रवक्ता ने साफ किया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खैनी, तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं।

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बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, 'तंबाकू खाकर आईएएस के हाथ में पितदान थमाकर थूकने वाले नेता लालू प्रसाद यादव की पार्टी के प्रवक्ता को और कुछ सूझ नहीं रहा है। मुझे लगता है कि उन्हें दृष्टि दोष है। जहां तक बात मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की है तो वो लौंग-इलायची का सेवन करते हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या लौंग-इलायची का सेवन प्रतिबंधित है? जो लोग वक्ता होते हैं वो अपने गले के लिए इसका सेवन करते हैं और यह कोई बुरी बात नहीं है। मुद्दे की बात पर आप राजद के नेता और प्रवक्ता।'

बीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा कि झारखंड में छात्रों की वेदना इन्हें नजर नहीं आती है और इधर-उधर की बात करते हैं। पिछली बार यह लोग 25 सीट पर सिमट गए थे। अगर यहीं हाल रहा तो रसातल में चले जाएंगे। इसलिए वो सुधर जाएं।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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