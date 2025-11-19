सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की जोड़ी हिट है, फिट है; बीजेपी ने बरकरार रखे दोनों डिप्टी सीएम

संक्षेप: Samrat Choudhary Vijay Sinha: भाजपा ने नीतीश सरकार में अपने दोनों डिप्टी सीएम को बरकरार रखा है। बिहार भाजपा विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को नेता और विजय सिन्हा को उपनेता बनाया गया।

Samrat Choudhary Vijay Sinha: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बिहार में अपने दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को बरकरार रखा है। पटना में भाजपा विधायक दल की बुधवार को हुई बैठक में सम्राट को नेता और विजय को उपनेता चुना गया। पिछले साल भी राज्य में एनडीए सरकार बनने पर भाजपा विधायक दल की बैठक में यही निर्णय लिया गया था और फिर दोनों नेता नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम बने थे। भाजपा विधायक दल के नेता के चयन के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाए गए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की जोड़ी हिट भी है और फिट भी है।

उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी को नेता चुना गया। वहीं, विजय सिन्हा को विधायक दल के उपनेता चुना गया। मौर्य ने आगे कहा कि सिन्हा ने राज्य के उपमुख्यमंत्री के रूप में अच्छा काम किया। इन दोनों की जोड़ी हिट और फिट है।

सम्राट चौधरी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी है वह उसे निभाएंगे। पार्टी ने विधायक दल के नेता के तौर पर मौका दिया है, यह एक-एक कार्यकर्ता की जीत है। वहीं, विजय सिन्हा ने भी भाजपा आलाकमान और सभी विधायकों का आभार जताया।

बैठक के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि भाजपा ने जो निर्णय लिया है, वो बिहार के हित में है। इसका पूरा पार्टी स्वागत करती है। भाजपा के वरीय नेता मंगल पांडेय ने कहा कि बैठक में सर्वसम्मति से सम्राट को नेता और सिन्हा को उपनेता चुना गया। इनके इनके नेतृत्व में बिहार और आगे बढ़ेगा, विकसित बिहार बनेगा।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सम्राट चौधरी मुंगेर जिले की तारापुर सीट से विधायक बनकर आए हैं, इससे पहले वह विधान परिषद का हिस्सा थे। वहीं, विजय सिन्हा ने लखीसराय विधानसभा सीट से इस चुनाव में लगातार चौथी बार और कुल पांचवीं बार जीत दर्ज की।