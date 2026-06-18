बिहार के 60 लाख गरीब परिवारों को पक्का घर दें, सम्राट चौधरी का पीएम नरेंद्र मोदी से आग्रह

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि राज्य के गरीब परिवारों को पीएम आवास योजना का लाभ मिले। इसके लिए 60 लाख परिवार चुने गए हैं। सीएम के आग्रह के बाद इन गरीब परिवार के लोगों में पक्का मकान मिलने की उम्मीद जगी है।

बिहार में लाखों गरीब परिवारों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। अपने लिए पक्के घर का सपना संजोए इन गरीबों को जल्द ही पक्का घर मिलने की उम्मीद बढ़ी है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री से इन गरीबों को पीएम आवास योजना के तहत मकान देने का आग्रह पीएम नरेंद्र मोदी से की है। इस बात की जानकारी खुद सीएम सम्राट चौधरी ने दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना तहत हमलोगों ने बिहार में एक करोड़ 4 लाख नए लोगों को चिह्नित किया, जिनमें 60 लाख लोग योग्य पाए गए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि 60 लाख गरीब परिवारों को जल्द पक्का घर मिल जाए, केंद्र इसकी मंजूरी दे।

मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण सह ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को लोक सेवक आवास में राज्य के कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने बिहार के विकास के लिए बैकलॉग राशि जारी की है। मनरेगा की सभी लंबित राशि चार करोड़ से अधिक का भुगतान केंद्र सरकार 30 जून से पहले कर देगी।

बक्सर-लखीसराय में टमाटर और प्याज का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस : मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में आदर्श केंद्र की स्थापना करने की जरूरत है। इसमें बक्सर और लखीसराय में टमाटर तथा प्याज के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का आग्रह हमने किया है। कृषि क्षेत्र में नवाचार और उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्य में विशेष रूप से प्याज, टमाटर, आम आदि कृषि उत्पाद के लिए 'आदर्श केंद्रों' की स्थापना होगी।

बागवानी क्षेत्र तथा गेहूं एवं धान के उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। बिहार के किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए राज्य के फलों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ा जाएगा।