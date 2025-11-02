सम्राट चौधरी ने नीतीश के पैर छुए, तारापुर में वोट मांगने पहुंचे CM बोले- ये बहुत बढ़िया काम करते हैं

संक्षेप: बिहार के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी एवं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के समर्थन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसभा की। इस दौरान सम्राट ने नीतीश के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के लिए मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में वोट मांगने पहुंचे। सम्राट ने मंच पर नीतीश के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। नीतीश ने भी उन्हें माला पहनाकर स्वागत किया और कंधे पर हाथ रखकर लोगों से कहा- यह बहुत बढ़िया काम करते हैं। तारापुर सीट से सम्राट भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के उम्मीदवार हैं। तारापुर से सम्राट भाजपा के कैंडिडेट हैं। उनके समर्थन में नीतीश ने हवेली खड़गपुर में जनसभा को संबोधित किया।

सीएम नीतीश कुमार ने अपने भाषण में कहा कि तारापुर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी हमारे उप मुख्यमंत्री हैं। ये सरकार में बढ़िया काम करते हैं। हमारे साथ पहले जो थे, उन्हें कह दिया कि नहीं ये (सम्राट) ही रहेंगे।

नीतीश ने खगड़गपुर और तारापुर के लोगों से कहा कि सम्राट को विधायक बनाएंगे तो बिहार का बहुत विकास होगा। डिप्टी सीएम की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत अच्छा काम करते है, इधर-उधर नहीं करते हैं। एक-एक चीज को जानते हैं कि कहां पर क्या है, हम यही चाहेंगे कि इन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं।

इससे पहले, सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि वह तारापुर और खड़गपुर के बेटे हैं। लोगों के जो सपने अधूरे हैं उनको पूरा करने का उन्होंने वादा किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि नीतीश कुमार ने लंबे समय से बिहार में सड़कों का जाल बिछाया। घर-घर बिजली पहुंचाई। तारापुर और खड़गपुर के लोग यहां से सारा रिकॉर्ड तोड़कर, मुझे पटना भेजिए। ताकि नीतीश कुमार को सहयोग कर सकें।

वहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवेली खड़गपुर में भाषण के दौरान अपनी सरकारी कउपलब्धियां गिनाई और आरजेडी के शासनकाल पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि मुंगेर जिले में एनडीए सरकार के काल में काफी काम कराया गया है।