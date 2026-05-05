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सम्राट चौधरी के पास ही रहेगा पुराना बंगला, सीएम आवास के विस्तार का आदेश जारी

May 05, 2026 05:02 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास पटना के 5 देशरत्न मार्ग स्थित बंगला भी रहेगा। भवन निर्माण विभाग ने इस बंगले को मुख्यमंत्री आवास के विस्तारित भवन के रूप में नामित करने का आदेश जारी कर दिया है।  

सम्राट चौधरी के पास ही रहेगा पुराना बंगला, सीएम आवास के विस्तार का आदेश जारी

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का मौजूदा बंगला उनके पास ही रहेगा। भवन निर्माण विभाग ने सीएम आवास का विस्तार कर दिया है। पटना के 5, देशरत्न मार्ग स्थित आवास को मुख्यमंत्री आवास के विस्तारित भवन के रूप में नामित कर दिया गया है। इस संबंध में विभाग ने मंगलवार को आदेश जारी किया। पिछली नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम रहते यह बंगला सम्राट को आवंटित हुआ था।

पिछले महीने नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सम्राट चौधरी सीएम बने थे। पटना का एक अणे मार्ग स्थित बंगला मुख्यमंत्री आवास के रूप में पहले से नामित है। नीतीश ने 1 मई को यह आवास खाली कर दिया और अपने नए बंगले 7 सर्कुलर रोड पर शिफ्ट हो गए। इसके बाद भवन निर्माण विभाग ने एक अणे मार्ग के मुख्यमंत्री आवास को नवनियुक्त सीएम सम्राट चौधरी को आवंटित कर दिया था।

अभी पुराने बंगले में ही रहेंगे सम्राट

हालांकि, सम्राट चौधरी अभी नए बंगले में शिफ्ट नहीं हुए हैं। वह अपने 5, देशरत्न मार्ग स्थित अपने पुराने बंगले में ही रह रहे हैं। बताया जा रहा है कि 1 अणे मार्ग स्थित आवास में सम्राट को शिफ्ट होने में अभी समय लगेगा। सीएम किसी शुभ मुहूर्त पर नए आवास में प्रवेश करेंगे। तब तक वह अपने मौजूदा बंगले में ही रहेंगे।

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रिपोर्ट्स के अनुसार, 5 देशरत्न मार्ग स्थित आवास को सीएम हाउस के रूप में विस्तारित करने का यह आदेश अस्थायी तौर पर दिया गया है। सम्राट के 1 अणे मार्ग में शिफ्ट होने के बाद इसे किसी दूसरे प्रमुख नेता को आवंटित कर दिया जाएगा।

आमतौर पर यह बंगला सरकार में डिप्टी सीएम रहने वाले नेता को मिलता रहा है। सम्राट से तेजस्वी यादव 5 देशरत्न मार्ग आवास में रहे थे। मौजूदा सम्राट सरकार में अभी दो डिप्टी सीएम विजय चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव हैं। हालांकि, वे दोनों नेता भी अपने मौजूदा आवासों में रह रहे हैं, जो उन्हें बतौर मंत्री रहते आवंटित किए गए थे।

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सम्राट कैबिनेट का विस्तार 7 मई को

बिहार में कैबिनेट विस्तार 7 मई को होने जा रहा है। भाजपा, जदयू, लोजपा-आर, हम और रालोमो के मंत्री इस दिन शपथ लेंगे। बीते 15 अप्रैल को राज्य में एनडीए की नई सरकार के गठन के समय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा एवं बिजेंद्र यादव ने ही शपथ ली थी।

बताया गया कि बंगाल चुनाव के चलते उस समय पूरी कैबिनेट का विस्तार नहीं किया गया था। अब 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे जारी हो चुके हैं। ऐसे में बिहार में नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण की तारीख भी आ गई है। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां की जा रही हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के बड़े नेताओं के आने की संभावना है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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