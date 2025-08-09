Samrat Choudhary taunts competition being liar in Rahul Gandhi Tejashwi Yadav झूठा नंबर-1 कौन? सम्राट चौधरी बोले- राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में चल रहा कॉम्पिटिशन, Bihar Hindi News - Hindustan
झूठा नंबर-1 कौन? सम्राट चौधरी बोले- राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में चल रहा कॉम्पिटिशन

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि इन दोनों में झूठा नंबर-1 बनने का कॉम्पिटिशन चल रहा है।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSat, 9 Aug 2025 11:33 AM
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों से सियासी पारा गर्माया हुआ है। इस बीच डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। सम्राट ने कहा कि इन दोनों में झूठा नंबर-1 कौन है, इसका कॉम्पिटिशन चल रहा है।

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “तेजस्वी-राहुल में अभी झूठ का कंपीटिशन चल रहा है। एक झूठ राहुल गांधी लेकर आते हैं तो दूसरा झूठ तेजस्वी लेकर आते हैं। कौन झूठा नंबर-1 है, अभी तय करना बहुत कठिन है। सिर्फ इतना है कि एक स्टेट लेवल का झुठा हैं तो दूसरे नेशनल लेवल के।

दरअसल, तेजस्वी यादव ने बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के पहले चरण के बाद चुनाव आयोग की ओर से जारी की गई ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम नहीं होने का दावा किया था। बाद में आयोग ने इसका खंडन कर उन पर अवैध रूप से दो वोटर आईडी रखने का आरोप लगाया। इस संबंध में तेजस्वी को पटना जिला प्रशासन की ओर से तीन बार नोटिस जारी किया गया। आखिरी नोटिस में उन्हें 16 अगस्त तक कथित तौर पर फर्जी वोटर आई़डी जमा कराने को कहा गया है।

दूसरी ओर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेंगलुरु की महादेवपुरा विधानसभा में एक लाख वोटों की चोरी का आरोप लगाया था। उन्होंने यह भी दावा किया था कि निर्वाचन आयोग जानता है कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली है। इसलिए बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन (SIR) लेकर आए। हालांकि, आयोग ने राहुल के आरोपों को खारिज करते हुए एक शपथ पत्र भेज दिया और कहा कि अगर वह सही बोल रहे हैं, तो इस पर साइन कर दें।