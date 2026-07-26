Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हारने के बाद विपक्ष के नेता बाहर चले जाते हैं..,बांकीपुर उपचुनाव से पहले सम्राट चौधरी ने भरी हुंकार

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
Follow us on Google News
share

बांकीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजधानी पटना का राजनीतिक तापमान चढ़ा हुआ है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उपचुनाव से पहले पहली बार यहां की जनता को संबोधि किया है। सीएम ने अपने संबोधन में विपक्ष पर तीखा प्रहार किया है। 

Bihar Chief Minister Samrat Choudhary
Bihar Chief Minister Samrat Choudhary

बांकीपुर उपचुनाव में वोटिंग की तारीख जैसे-जैस करीब आ रही है पटना का राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है। पटना की हॉट सीट कही जा रही बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव से पहले पहली बार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जनता के सामने हुंकार भरी है। इस दौरान जहां मुख्यमंत्री ने जनता को सुंदर पटना का सपना दिखाया तो वहीं विपक्ष पर भी तीखा प्रहार किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि मैं 45-46 वर्षों से पटना को देख रहा हूं। मंदिरी नाला की स्थिति को देखता रहा हूं। एक समय यह गांव हुआ करता था। फोर लेन बनने से मंदिरी अब शहर हो गया है। गोलघर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने के साथ ही उसे अंतरराष्ट्रीय दर्जा दिलाया जाएगा। मिलर हाईस्कूल को मॉडल बनाया जा रहा है। स्कूल से सटे वाटर टैंक को विकसित कर आकर्षण का केंद्र बनाया जाएगा। जेपी गंगा पथ से मंदिरी नाला की सड़क को जोड़ा जा रहा है जो इसी साल 31 दिसम्बर तक पूरा हो जाएगा। हम पटना को और सुंदर बनाएंगे।

सीएम शनिवार को बांकीपुर उपचुनाव में मंदिरी में पहली चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदीजी-नीतीशजी के सपनों को साकार करना है। जनता के लिए काम करना है। हमारा एनडीए गठबंधन है। हम पांचों पांडव मिलकर बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। बिहार के विकास में सबों का सहयोग चाहिए। इसलिए एक-एक सीट जरूरी है। सीएम ने कहा कि बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। अपराधियों को हर हाल में बिहार छोड़ना होगा। बिहार सुशासन के लिए जाना जाता है। इस सुशासन को कायम रखने के लिए यह जरूरी है कि 30 जुलाई को एनडीए उम्मीदवार नीरज सिन्हा को जिताइए। हमारी सरकार बनी हुई है। लेकिन, जनता का आशीर्वाद जरूरी है। हमें जनता का लगातार समर्थन चाहिए।

ये भी पढ़ें:तेजप्रताप यादव पर हत्या की कोशिश की धारा, भड़कीं JJD नेत्री वीणा मानवी
ये भी पढ़ें:तेजप्रताप को 14 दिनों की जेल,पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के बाद हुए थे अरेस्ट

विपक्ष पर सीएम ने किया प्रहार

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में विरोधियों पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि बहुत लोग आएंगे। नए-नए सलाहकार, उद्योगपति आ रहे हैं। एनडीए के नेता या तो पटना की सेवा कर रहे हैं या बिहार की सेवा। वहीं विपक्ष में चुनाव हारने पर लोग निकल जाते हैं। तरह-तरह के भ्रम फैलाएंगे। नई कहानी सुनाते हैं। वे बताएं कि बिहार के विकास में क्या योगदान देना चाहते हैं या पैसे के बल पर राजनीति कर निकल जाएंगे। कार्यक्रम में हेमंत चतुर्वेदी, मोहन अग्रववाल, प्रदीप गुप्ता, राकेश रंजन, त्रिवेणी महतो, राजन यादव, विजय महतो ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। सभा में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, सांसद रविशंकर प्रसाद, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, विधायक बशिष्ठ सिंह, रत्नेश कुशवाहा, प्रमोद कुमार, रूपनारायण मेहता, राधेश्याम कुशवाहा आदि मौजूद थे।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Samrat Choudhary Bihar BJP अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।