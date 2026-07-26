हारने के बाद विपक्ष के नेता बाहर चले जाते हैं..,बांकीपुर उपचुनाव से पहले सम्राट चौधरी ने भरी हुंकार
बांकीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजधानी पटना का राजनीतिक तापमान चढ़ा हुआ है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उपचुनाव से पहले पहली बार यहां की जनता को संबोधि किया है। सीएम ने अपने संबोधन में विपक्ष पर तीखा प्रहार किया है।
बांकीपुर उपचुनाव में वोटिंग की तारीख जैसे-जैस करीब आ रही है पटना का राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है। पटना की हॉट सीट कही जा रही बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव से पहले पहली बार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जनता के सामने हुंकार भरी है। इस दौरान जहां मुख्यमंत्री ने जनता को सुंदर पटना का सपना दिखाया तो वहीं विपक्ष पर भी तीखा प्रहार किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि मैं 45-46 वर्षों से पटना को देख रहा हूं। मंदिरी नाला की स्थिति को देखता रहा हूं। एक समय यह गांव हुआ करता था। फोर लेन बनने से मंदिरी अब शहर हो गया है। गोलघर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने के साथ ही उसे अंतरराष्ट्रीय दर्जा दिलाया जाएगा। मिलर हाईस्कूल को मॉडल बनाया जा रहा है। स्कूल से सटे वाटर टैंक को विकसित कर आकर्षण का केंद्र बनाया जाएगा। जेपी गंगा पथ से मंदिरी नाला की सड़क को जोड़ा जा रहा है जो इसी साल 31 दिसम्बर तक पूरा हो जाएगा। हम पटना को और सुंदर बनाएंगे।
सीएम शनिवार को बांकीपुर उपचुनाव में मंदिरी में पहली चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदीजी-नीतीशजी के सपनों को साकार करना है। जनता के लिए काम करना है। हमारा एनडीए गठबंधन है। हम पांचों पांडव मिलकर बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। बिहार के विकास में सबों का सहयोग चाहिए। इसलिए एक-एक सीट जरूरी है। सीएम ने कहा कि बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। अपराधियों को हर हाल में बिहार छोड़ना होगा। बिहार सुशासन के लिए जाना जाता है। इस सुशासन को कायम रखने के लिए यह जरूरी है कि 30 जुलाई को एनडीए उम्मीदवार नीरज सिन्हा को जिताइए। हमारी सरकार बनी हुई है। लेकिन, जनता का आशीर्वाद जरूरी है। हमें जनता का लगातार समर्थन चाहिए।
विपक्ष पर सीएम ने किया प्रहार
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में विरोधियों पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि बहुत लोग आएंगे। नए-नए सलाहकार, उद्योगपति आ रहे हैं। एनडीए के नेता या तो पटना की सेवा कर रहे हैं या बिहार की सेवा। वहीं विपक्ष में चुनाव हारने पर लोग निकल जाते हैं। तरह-तरह के भ्रम फैलाएंगे। नई कहानी सुनाते हैं। वे बताएं कि बिहार के विकास में क्या योगदान देना चाहते हैं या पैसे के बल पर राजनीति कर निकल जाएंगे। कार्यक्रम में हेमंत चतुर्वेदी, मोहन अग्रववाल, प्रदीप गुप्ता, राकेश रंजन, त्रिवेणी महतो, राजन यादव, विजय महतो ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। सभा में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, सांसद रविशंकर प्रसाद, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, विधायक बशिष्ठ सिंह, रत्नेश कुशवाहा, प्रमोद कुमार, रूपनारायण मेहता, राधेश्याम कुशवाहा आदि मौजूद थे।