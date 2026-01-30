Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsSamrat Choudhary takes action in the NEET student death case summons Chief Secretary DGP and SIT
नीट छात्रा मौत मामले में सम्राट चौधरी का ऐक्शन; मुख्य सचिव, DGP और SIT को तलब किया

नीट छात्रा मौत मामले में सम्राट चौधरी का ऐक्शन; मुख्य सचिव, DGP और SIT को तलब किया

संक्षेप:

पटना में नीट छात्रा की मौत मामले में जांच तेज करने को लेकर डिप्टी सीएम सह गृहमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर समीक्षा बैठक हुई। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, डीजीपी विनय कुमार, पटना IG व SIT अधिकारी शामिल हुए। 

Jan 30, 2026 06:33 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत मामले को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि छात्रा की मौत किन परिस्थितियों में हुई और क्या इसके पीछे किसी तरह का दबाव, प्रताड़ना या लापरवाही तो नहीं रही। जिसे लेकर राज्य सरकार ने मामले की जांच की प्रगति की समीक्षा करते हुए उच्चस्तरीय बैठकें की हैं, ताकि जांच तेज और निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ सके। शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री सह गृहमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर इस मामले को लेकर समीक्षा बैठक हुई। जिसमें मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, डीजीपी विनय कुमार, पटना के आईजी, और मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) के पदाधिकारी शामिल हुए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री ने SIT से अब तक की जांच की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली और आगे की कार्रवाई पर चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाए और सच्चाई जल्द सामने लाई जाए। इससे पहले, डीजीपी विनय कुमार के आवास पर भी पुलिस अधिकारियों की अलग बैठक हुई थी।

इस बैठक में जांच से जुड़े अहम बिंदुओं के साथ-साथ पीड़िता के परिजनों की बातों और उनकी आशंकाओं पर भी चर्चा की गई। पुलिस प्रशासन का कहना है कि SIT हर एंगल से जांच कर रही है—छात्रा की मौत की वजह, घटनास्थल की परिस्थितियां, उसके संपर्क में रहे लोगों की भूमिका, और किसी भी संभावित दबाव या साजिश की जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें:पटना नीट छात्रा मौत केस में 6 लोग हिरासत में, एसआईटी में 20 पुलिसकर्मी और जुड़े
ये भी पढ़ें:पटना: 40 में जिसका DNA मिला वहीं आरोपी, नीट छात्रा मौत मामले में परिजन नाराज

वहीं आज मृतका के परिजन डीजीपी विनय कुमार के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे। इस दौरान मृतका की मां ने कहा कि वे जांच से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कहीं न कहीं जांच का तरीका सही नहीं है और पुलिस निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर पा रही है। मृतका की मां ने यह भी कहा कि उन्हें अब तक न्याय मिलता नजर नहीं आ रहा है। कई स्तरों पर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। वहीं सरकार का कहना है कि मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और जांच को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा।