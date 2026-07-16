सम्राट चौधरी ने सड़क पर खुद झाड़ू लगाया, रस्सी खींचकर जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू की, पटना में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को पटना में सड़क पर खुद झाड़ू लगाया, फिर रस्सी खींचकर जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत की। रथ यात्रा के दौरान पटना की सड़कों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी।
बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी खींचकर रथयात्रा की शुरुआत की। उन्होंने बुद्ध मार्ग स्थित इस्कॉन मंदिर द्वारा आयोजित जगन्नाथ रथ यात्रा कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने आरती के बाद रथ यात्रा मार्ग में खुद झाड़ू भी लगाया। उनके साथ डिप्टी सीएम विजय चौधरी समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। पटना में रथयात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। शहर में जाम की स्थिति भी बन गई। रथयात्रा के दौरान कई लोगों के मोबाइल फोन, पर्स और सोने की चेन आदि की छिनतई भी हुई।
इस्कॉन मंदिर प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष रमन मनोहर दास ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पुष्पमाला पहनाकर एवं अंगवस्त्र तथा स्मृति चिन्ह भेंटकर उनका अभिनंदन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री गर्दनीबाग स्थित ठाकुरबाड़ी पहुंचकर बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद द्वारा आयोजित जगन्नाथ रथ यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां भी सम्राट ने आरती की। फिर रथ यात्रा मार्ग में खुद झाडू लगाया और रथ की रस्सी खींचकर यात्रा की शुरुआत की।
सम्राट चौधरी ने भगवान जगन्नाथ की पूजा-अर्चना कर बिहार की सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की। बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के अध्यक्ष रणवीर नंदन ने मुख्यमंत्री को पुष्पमाला पहनाकर एवं अंगवस्त्र भेंटकर उनका अभिनंदन किया।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, विधानसभा के सभापति अवधेश नारायण सिंह, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी, उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, विधायक संजीव चौरसिया, रत्नेश कुशवाहा, श्याम रजक, इस्कॉन के सदस्य राधापति चरण दास, बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के सदस्य शायन कुणाल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।
पटना में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान गुरुवार को दो दर्जन से अधिक मोबाइल फोन और दो महिलाओं की सोने की चेन चोरी हो गई। रथ यात्रा में चोरी के बाद शिकायत दर्ज कराने को कोतवाली थाने दर्जनों लोग पहुंचे। वहीं, रथ यात्रा के चलते गुरुवार को पटना में ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हुई। बुद्ध मार्ग इस्कॉन मंदिर से रथ यात्रा की वजह से दिन भर जाम की स्थिति रही। गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिली। वाहन चालक परेशान होते नजर आए।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।