सम्राट चौधरी ने सीओ, बीडीओ समेत 15 अफसर सस्पेंड किए, लोगों की शिकायत अनसुनी करने पर ऐक्शन
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को पटना स्थित सीएम सचिवालय में राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में जनता की शिकायतों को सुना। समस्याओं का उचित तरीके से समाधान नहीं होने पर उन्होंने 15 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया।
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 15 लापरवाह अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। पटना में आयोजित सहयोग शिविर कार्यक्रम में शिकायत मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। निलंबित होने वालों में विभिन्न जिलों में तैनात अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, इंजीनियर, कार्यपालक पदाधिकारी और राजस्व कर्मचारी शामिल हैं। सीएम की इस कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है।
पटना स्थित सीएम सचिवालय में मंगलवार को राज्य स्तरीय सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आम लोगों की शिकायतों को सुना और उनके तुरंत समाधान के निर्देश संबंधित विभागों और जिलाधिकारियों को दिए गए।
विभागीय कार्रवाई शुरू करने का आदेश
वहीं, सहयोग कार्यक्रम के तहत आए आवेदनों का समय से निपटारा नहीं करने, लापरवाही बरतने और ढंग से समस्या का समाधान नहीं करने के आरोप में 15 अधिकारियों को सीएम ने तुरंत ही सस्पेंड कर दिया। मुख्यमंत्री ने निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का भी आदेश दिया है।
मुंगेर के दो सीओ सस्पेंड
निलंबित अफसरों में मुंगेर जिले के दो सीओ, भोजपुर जिले के एक बीडीओ, कटिहार, भागलपुर, अररिया, गया, जहानाबाद और सुपौल के विभिन्न अंचलों के सीओ शामिल हैं। इनके अलावा सुपौल की एक कार्यपालक पदाधिकारी, शेखपुरा के एक सहायक अभियंता, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण और सीतामढ़ी के तीन कनीय अभियंता तथा गोपालगंज के एक राजस्व कर्मचारी पर भी कार्रवाई की गई है।
राजस्व विभाग में ज्यादा कार्रवाई
इस कार्रवाई में सबसे अधिक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। इस विभाग के नौ लोगों पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) के चार, ग्रामीण विकास विभाग के एक और नगर विकास एवं आवास विभाग के एक अधिकारी को निलंबित किया गया है।
सम्राट चौधरी ने इन अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड किया
- जय प्रकाश, अंचल अधिकारी, हवेली खड़गपुर, जिला- मुंगेर
- अर्चना कुमारी, अंचल अधिकारी, टेटिया बंबर, जिला- मुंगेर
- रवि रंजन, प्रखंड विकास पदाधिकारी, आरा सदर, जिला- भोजपुर
- संजीव कुमार, अंचल अधिकारी, कोढ़ा, जिला- कटिहार
- संतोष कुमार सुमन, अंचल अधिकारी, नवगछिया, जिला- भागलपुर
- पंकज कुमार, अंचल अधिकारी, फारबिसगंज, जिला- अररिया
- रमेश कुमार, अंचल अधिकारी, बोधगया, जिला- गया
- रंजीत कुमार उपाध्याय, अंचल अधिकारी, मखदुमपुर, जिला- जहानाबाद
- प्रियंका सिंह, अंचल अधिकारी, त्रिवेणीगंज, जिला- सुपौल
- वीणा वैशाली, कार्यपालक पदाधिकारी, निर्मली एवं सिमराही, जिला- सुपौल
- रोहित कुमार दुबे, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, जिला- शेखपुरा
- भोला नाथ, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल (कुढ़नी), जिला- मुजफ्फरपुर
- श्याम बाबू राय, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल (मझौलिया), जिला- पश्चिम चंपारण
- पवन कुमार, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल (सुरसंड), जिला- सीतामढ़ी
- शुभम कुमार, राजस्व कर्मचारी, तत्कालीन पदस्थापन- उचकागांव (वर्तमान पदस्थापन- बाजपट्टी, सीतामढ़ी), जिला- गोपालगंज
सहयोग पोर्टल के आवेदनों में लापरवाही ना बरतें अफसरे- सीएम
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी जिला पदाधिकारियों, विभागीय सचिवों और मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सहयोग पोर्टल पर मिले आवेदनों की समीक्षा केवल तय समय में उनके निष्पादन तक सीमित ना रखें, बल्कि यह भी सुनिश्चित करें कि आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण तरीके से निपटारा हो रहा है।
कार्रवाई की चेतावनी
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी पदाधिकारी या कर्मी द्वारा आवेदकों की समस्याओं का वास्तविक समाधान किए बिना टालमटोल करने की जानकारी मिलती है, तो उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।