सम्राट चौधरी ने डीजीपी और CID के एडीजी को तलब किया; नीट छात्रा मौत मामले में ऐक्शन

पटना की नीट छात्रा से दरिंदगी मामले की जांच को लेकर डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने समीक्षा की। डीजीपी विनय कुमार ने उनके आवास पर पहुंचकर अब तक की जांच, प्रगति और की गई कार्रवाई की जानकारी दी। बैठक में सीआईडी एडीजी अमित कुमार जैन, आईजी जितेंद्र राणा और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद रहे।

Jan 25, 2026 09:05 pm IST
पटना की नीट छात्रा से दरिंदगी के मामले में चल रही जांच को लेकर उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को विस्तृत समीक्षा की। सूत्रों के अनुसार, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनय कुमार ने पटना स्थित पांच देशरत्न मार्ग पर स्थित उप मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचकर मामले से जुड़ी अद्यतन जानकारी साझा की। इस दौरान जांच की प्रगति, अब तक जुटाए गए साक्ष्य और आगे की कार्रवाई को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में सीआईडी के अपर पुलिस महानिदेशक (कमजोर वर्ग) अमित कुमार जैन भी मौजूद रहे। इसके अलावा विशेष जांच टीम (एसआईटी) से जुड़े पटना के पुलिस महानिरीक्षक जितेंद्र राणा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा भी बैठक में शामिल हुए। अधिकारियों ने उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री को इस गंभीर मामले में अब तक हुई जांच, तकनीकी और फॉरेंसिक साक्ष्यों की स्थिति, साथ ही की गई प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई से अवगत कराया।

बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान जांच की दिशा और तेजी पर विशेष जोर दिया गया। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह के गंभीर अपराधों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

गौरतलब है कि पटना की नीट छात्रा से दरिंदगी का मामला सामने आने के बाद राज्यभर में आक्रोश है और इस केस पर सरकार की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। एसआईटी के गठन के बाद जांच को और गति दी गई है। फॉरेंसिक जांच, कॉल डिटेल और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पीड़िता और उसके परिजनों को न्याय दिलाने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाए। साथ ही कानून-व्यवस्था को लेकर भी अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार की ओर से लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग की जा रही है और आने वाले दिनों में जांच से जुड़े और अहम तथ्य सामने आने की संभावना है।