सम्राट चौधरी के सुरक्षाकर्मी ने निशांत को हाथ से रोका, एसएसजी ने बताया प्रोटोकॉल की मानवीय भूल
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सुरक्षाकर्मी द्वारा पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे एवं स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को कथित तौर पर रोके जाने पर एसएसजी ने सफाई दी है। एसएसजी ने इसे सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत हुई मानवीय भूल करार दिया है।
बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सुरक्षा घेरे से कथित तौर पर बाहर किए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप (एसएसजी) ने सफाई दी है। एसएसजी ने कहा कि मानवीय भूल के चलते ऐसा हुआ। एजेंसी ने इसके पीछे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का हवाला दिया है। सम्राट और निशांत बुधवार को कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल (नीतीश सेतु) के निरीक्षण पर पहुंचे थे। इस दौरान एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें सम्राट चौधरी के पीछे की ओर खड़े मंत्री निशांत कुमार को सुरक्षाकर्मी हाथ से रोकते हुए नजर आरहे हैं। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस पर आपत्ति जताते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय से जांच की मांग भी की थी।
वीडियो वायरल होने और मामले के तूल पकड़ने के बाद मुख्यमंत्री को सुरक्षा मुहैया कराने वाले विशेष सुरक्षा दल (एसएसजी) ने सीनियर रैंक के अधिकारी से इसकी जांच कराई। एसएसजी ने गुरुवार को जारी बयान में कहा, "मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों द्वारा स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को हटाने की घटना को प्रचारित किया जा रहा है। इस घटना की जांच की गई, जिसमें पाया गया कि एसएसजी के सुरक्षा कर्मी ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत कार्य किए जाने के दौरान मानवीय भूल से यह घटना हुई।"
निशांत को दो दशक तक सुरक्षा दे चुकी है एसएसजी
सुरक्षा एजेंसी के बयान में यह भी कहा गया कि निशांत कुमार को कुछ महीने पहले तक एसएसजी की सिक्योरिटी मिली हुई थी। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लगभग दो दशक तक एसएसजी ने सुरक्षा मुहैया कराई है। बता दें कि सम्राट सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद निशांत को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिल गई थी।
वायरल वीडियो पर सियासत
सम्राट के गार्ड द्वारा कथित तौर पर निशांत को हाथ से रोके जाने का वीडियो वायरल होने के बाद बिहार का सियासी पारा भी गर्मा गया। जेडीयू एमएलसी और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने ने इसे दुखद और पीड़ादायक बताया।
उन्होंने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम की तैयारी के लिए निशांत कुमार, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ गए थे। निशांत वैशाली के प्रभारी मंत्री हैं। पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे भी हैं। ऐसे में जो वीडियो सामने आया वो चिंता का विषय है। जेडीयू नेता ने बिहार पुलिस मुख्यालय से जांच की मांग करते हुए कहा कि निशांत के साथ ऐसा जानबूझकर किया गया या किसी अन्य कारण से, यह पता लगना चाहिए।
अशोक चौधरी बोले- सुरक्षाकर्मी निशांत को देख नहीं पाए
हालांकि, सम्राट सरकार में जेडीयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि इस मुद्दे को बेवजह तूल दिया जा रहा है। मंत्री के अनुसार निशांत पीछे से आए थे, इसलिए सुरक्षाकर्मी उन्हें देख नहीं पाए। सिक्योरिटी गार्ड की मंशा गलत नहीं थी।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।