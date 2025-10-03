पटना में 5 कट्ठा जमीन ही मेरी हैसियत; प्रशांत किशोर के आरोप पर सम्राट चौधरी ने बताई संपत्ति
भाजपा नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि पटना में 5 कट्ठा जमीन ही उनकी हैसियत है। जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी की बेनामी संपत्ति बताने की धमकी दी है।
बिहार में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बड़े नेता और राज्य के उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि पटना में लगभग 5 कट्ठा जमीन ही उनकी हैसियत है। चौधरी ने कहा कि 1985 के जमाने में उनके पिता शकुनी चौधरी ने दोनों जमीन खरीदी थी, जिसमें एक जमीन सरकार ने दी और दूसरी समाज के लोगों ने। शकुनी चौधरी बिहार के कद्दावर नेता रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा के उभार से पहले उन्हें कोइरी (कुशवाहा) का सबसे बड़ा नेता माना जाता था। विधायक, सांसद और मंत्री रह चुके शकुनी के साथ राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) में भी रह चुके सम्राट 2017 में भाजपा में आए थे और तेजी से आगे बढ़े हैं।
जन सुराज पार्टी (जेएसपी) के नेता प्रशांत किशोर ने पिछले हफ्ते डिजिटनल चैनल ‘सिटी पोस्ट लाइव’ के कार्यक्रम में सवाल-जवाब के दौरान यह धमकी दी थी कि वो सम्राट चौधरी की बेनामी संपत्तियों का खुलासा करेंगे। प्रशांत ने सम्राट पर पहले भी आरोप लगाए हैं। तारापुर मर्डर केस में नाबालिग बताकर सम्राट पर जेल से निकलने का उन्होंने आरोप लगाया था और कहा था कि उनके चुनाव शपथ पत्र के मुताबिक उस वक्त उनकी उम्र 26 साल थी।
बंगाल में BJP देख ली हमको? सम्राट चौधरी की बेनामी संपत्ति बताने की प्रशांत किशोर की धमकी
सम्राट चौधरी ने उसी चैनल के कार्यक्रम में प्रशांत किशोर की धमकी पर कहा- “हमलोग इतने दिनों से बिहार की राजनीति में हैं। पटना में मेरे पिताजी ने 1985 के जमाने में दो दो कट्ठा जमीन, एक सरकार ने दिया और दो कट्ठा मेरे समाज के लोगों ने दिया। मेरी यही राजनीतिक हैसियत है पटना में। पौने दो कट्ठा सरकार के द्वारा और तीन कट्ठा समाज के लोगों द्वारा, जो हम लोगों ने पेमेंट किया।” सम्राट के कार्यक्रम से जाने के बाद प्रशांत आए थे और उनकी बेनामी सपंत्ति का खुलासा करने की धमकी दी थी।
शांत नहीं बैठे सम्राट, जवाब में प्रशांत से सवाल- कंपनी की औकात 1 लाख, चंदा 2 करोड़ कैसे दिया?
अपनी संपत्ति बताने के बाद सम्राट ने प्रशांत पर जवाबी हमला बोल दिया और पूछा- “और कोई आदमी चार दिन पहले राजनीति में आया, वो पाटलिपुत्रा में 11 कट्ठा जमीन 32 करोड़ में लिखा लिया। कहता है मेरी मेहनत। कहां से भाई। अब तो हिसाब देने का समय है। कल तक तुम क्या किए, इससे तो किसी को मतलब नहीं था। जिस दिन से राजनीति में आए हो, सबको हिसाब देना पड़ेगा। जो भ्रष्ट हो, वो इस तरह का आचरण करे? लालू से भी बड़ा चोर यही है। वह समझा रहा है लोगों को, ज्ञान बांट रहा है, ज्ञान बांट रहा है। राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाता है।”
मंगल पांडेय, दिलीप जायसवाल पर जन सुराज अब चुप क्यों? प्रशांत किशोर का जवाब गजब है
सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर पर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेतृत्व वाले महागठबंधन की बी-टीम होने का आरोप लगाया और कहा- “ये महागठबंधन का नया सहयोगी है। कांग्रेस पार्टी की दलाली करता है, कर्नाटक में, तेलंगाना में और वहां का पैसा लाकर खर्च करता है बिहार में। सब ट्रस्ट से पैसा खर्च कर रहा है। कांग्रेस का आदमी है। ये लालू और कांग्रेस के लिए काम कर रहा है। महागठबंधन का नया सहयोगी जन सुराज पार्टी है।”