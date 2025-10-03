पटना में 5 कट्ठा जमीन ही मेरी हैसियत; प्रशांत किशोर के आरोप पर सम्राट चौधरी ने बताई संपत्ति

भाजपा नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि पटना में 5 कट्ठा जमीन ही उनकी हैसियत है। जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी की बेनामी संपत्ति बताने की धमकी दी है।

बिहार में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बड़े नेता और राज्य के उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि पटना में लगभग 5 कट्ठा जमीन ही उनकी हैसियत है। चौधरी ने कहा कि 1985 के जमाने में उनके पिता शकुनी चौधरी ने दोनों जमीन खरीदी थी, जिसमें एक जमीन सरकार ने दी और दूसरी समाज के लोगों ने। शकुनी चौधरी बिहार के कद्दावर नेता रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा के उभार से पहले उन्हें कोइरी (कुशवाहा) का सबसे बड़ा नेता माना जाता था। विधायक, सांसद और मंत्री रह चुके शकुनी के साथ राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) में भी रह चुके सम्राट 2017 में भाजपा में आए थे और तेजी से आगे बढ़े हैं।