बिहार में साइबर क्राइम बड़ी चुनौती, सम्राट चौधरी बोले- नई इकाई नकेल कसेगी

गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए नई यूनिट का गठन किया गया है। उन्होेंने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर लागू करने की जिम्मेदारी पुलिस के कंधे पर है।

डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के सामने साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती है। इससे मुकाबले को लेकर सरकार ने नई साइबर सुरक्षा इकाई का गठन किया है। उम्मीद है कि नवगठित साइबर इकाई बेहतर रिजल्ट देगी और इस पर नकेल कसने का काम करेगी। राजधानी पटना में रविवार को बी-सैप पांच परिसर स्थिति मिथिलेश स्टेडियम में 22 से 27 फरवरी तक चलने वाले बिहार पुलिस सप्ताह का शुभारंभ करते हुए उन्होंने यह बात कही।

सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में कानून का राज स्थापित करने की जिम्मेवारी पुलिसकर्मियों के कंधे पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमारी सरकार बेहतर पुलिसिंग सुविधाएं मुहैया करवा रही है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का सहयोग लिया जा रहा है। पुलिस दीदी के जरिए हम लोग महिलाओं की बेहतर सुरक्षा की पुलिसिंग देने जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों के लिए पुलिस लाइन के बचे काम को भी जल्द पूरा किया जाएगा। हर पुलिस लाइन में हाई स्कूल और जीविका दीदी की रसोई बनाने की योजना है।

इस मौके पर डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि पुलिसिंग में हर मोड़ पर जनसहयोग की जरूरत पड़ती है। बिहार पुलिस जनसहयोग के बगैर कुछ नहीं कर सकती। लोगों के बीच विश्वास बढ़ाना हमारा उद्देश्य है। कार्यक्रम में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी, डीजी (विशेष शाखा) कुंदन कृष्णन, एडीजी (विधि व्यवस्था) पंकज दराद समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।

सीमावर्ती जिलों में एसएसबी के साथ चलेगा साझा कार्यक्रम : एडीजी एडीजी (बजट, अपील एवं कल्याण) कमल किशोर सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि बिहार पुलिस सप्ताह के दौरान मुख्यालय समेत सभी जिलों में पुलिस-पब्लिक संवाद, जन जागरूकता कार्यक्रम, सांस्कृतिक आयोजन एवं विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं होंगी। उन्होंने बताया कि इस बार दो नए कार्यक्रम चलाये जायेंगे। अंतरराष्ट्रीय नेपाल सीमा से सटे जिलों मे एसएसबी के साथ मिल कर संयुक्त ' वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ' चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य सीमा से सटे क्षेत्र की आम जनता में सुरक्षा की भावना पैदा करना है।