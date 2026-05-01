मठ की जमीन से कब्जा हटेगा, सम्राट चौधरी गयाजी में बोले- अपराधियों का पिंडदान शुरू हो गया
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में अपराधियों का पिंडदान शुरू हो गया है। सरकार मठों की जमीनों से अवैध कब्जा को हटाएगी, इसकी शुरुआत बोधगया से की जाएगी। महिलाओं और बच्चियों से अपराध करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मठ की जमीन से अवैध कब्जा हटाने का ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि इस अभियान की शुरुआत बोधगया से होगी। सीएम ने गयाजी दौरे पर कहा कि बिहार में अपराधियों का पिंडदान शुरू हो गया है। उन्होंने बोधगया मठ में शुक्रवार को भारतीय परंपरा में धार्मिक समन्वय विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा लिए सरकार को जो भी कदम उठाना पड़ेगा वह उठाया जाएगा। गयाजी तो पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है। (अपराधियों का) पिंडदान भी होगा। कुछ लोगों का पिंडदान शुरू हो गया है। बिहार में सुशासन स्थापित करने के लिए ऐसे कई अपराधियों का पिंडदान हमारी सरकार करती रहेगी।
विष्णुपद मंदिर में पूजा-अर्चना
मुख्यमंत्री ने इससे पहले गयाजी के विष्णपुद मंदिर पहुंचे। यहां पूजा-अर्चना की। इसके बाद उन्होंने विष्णुपद कॉरिडोर को लेकर फल्गु नदी किनारे भ्रमण किया। सीएम ने अधिकारियों से चर्चा की। इसके बाद वह सड़क मार्ग से बोधगया पहुंचे। रास्ते में मुख्यमंत्री का कई जगहों पर स्वागत हुआ।
महाबोधि मंदिर में दर्शन
बोधगया मठ पहुंचने से पहले सम्राट महाबोधि मंदिर पहुंचे। यहां भगवान बुद्ध की वंदना की। उन्होंने बुद्ध पूर्णिमा की सभी को शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में दौरान बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार सहित कई नेता मौजूद रहे।
नालंदा में बाबा महतो साहब मेला का आगाज
गयाजी से पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शुक्रवार को नालंदा जिले के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने श्री श्री 108 श्रीशरण निवास बाबा महतो साहब मेला-2026 का शुभारंभ किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बाबा महतो साहब मंदिर में पूजा-अर्चना कर राज्य की सुख-शांति एवं समृद्धि की कामना की। नालंदा जिला के सरमेरा प्रखंड स्थित प्रणावां ग्राम में आयोजित कार्यक्रम में सम्राट ने कहा कि नीतीश कुमार ने बीते 2 दशक में बिहार को सजाने और संवारने का काम किया है। उन्होंने ही इस मेला को राजकीय दर्जा दिया था।
सीएम सम्राट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत और नीतीश कुमार ने समृद्ध बिहार की कल्पना की है, उसे हम हर हाल में पूरा करेंगे। श्री श्री 108 श्री शरण निवास बाबा महतो साहब ने यहां आसपास के इलाके में भाईचारा और आपसी मेल-मिलाप का संदेश दिया है। आज से करीब 800 साल पहले हमारे ही परिवार से निकलकर साधु-संत बनकर समाज में सद्भाव कायम करने का संदेश दिया है, उसे हमें आत्मसात करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि बाबा महतो साहब ने समाज को धर्मज्ञान और सदाचार से जोड़ने का काम किया। उनके दिखाए रास्ते पर चलते हुए समृद्ध बिहार को स्थापित करना है। नालंदा के प्रणावां स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नामकरण श्री श्री 108 श्री शरण निवास बाबा महतो साहब के नाम पर किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।