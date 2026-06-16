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यूपी में बाबा, बंगाल में दादा; सम्राट चौधरी बोले- अपराधियों को बिहार छोड़ अब नेपाल ही जाना पड़ेगा

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि एक तरफ बाबा (योगी आदित्यनाथ) बैठे हैं, दूसरी तरफ (पश्चिम बंगाल में) शुभेंदु अधिकारी आ गए हैं। बिहार छोड़कर अपराधियों को अब नेपाल ही जाना पड़ेगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। 

यूपी में बाबा, बंगाल में दादा; सम्राट चौधरी बोले- अपराधियों को बिहार छोड़ अब नेपाल ही जाना पड़ेगा

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में अपराध करने वाला अब किसी भी सूरत में नहीं बच पाएगा। अपराधियों को या तो बिहार छोड़कर जाना होगा या फिर वे श्मशान पहुंच जाएंगे। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सीएम ने कहा कि बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश है, जहां बाबा (योगी आदित्यनाथ) पहले से बैठे हैं। उधर (पश्चिम बंगाल) में शुभेंदु अधिकारी (दादा) आ गए हैं। अब तो एक तरफ बाबा और दूसरी तरफ शुभेंदु हैं, तो बिहार के अपराधियों को नेपाल ही भागना पड़ेगा। दूसरा कोई विकल्प नहीं है।

सीएम सम्राट चौधरी ने मंगलवार को सीवान जिले में आयोजित एक सभा के दौरान यह बयान दिया। सीएम लगातार अपराधियों के बिहार छोड़ने की बात कह रहे हैं। एक दिन पहले उन्होंने भोजपुर जिले में कहा था कि हमारी पुलिस को जो भी चैलेंज करेगा, उसे 48 घंटे में जवाब दिया जायेगा। वैसे 80 से 90 फीसदी अपराधी या तो नेपाल भाग गए हैं या वाराणसी की ओर जा रहे हैं। उधर, बाबा (योगी आदित्यनाथ) भी उन्हें नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में साफ है कि कोई भी अपराधी नहीं बचेगा।

वहीं, सम्राट चौधरी ने सोमवार को गयाजी में कहा था कि अपराधियों का या तो पिंडदान होगा, या फिर वे सलाखों के पीछे जाएंगे। जब भी कोई अपराधी पुलिस वालों को चैलेंज करता है तो मैं फोन कर कहता हूं कि इन्हें 48 घंटे के अंदर जवाब देना है। सीएम ने कहा कि 90 प्रतिशत अपराधी बिहार छोड़कर चले गए हैं, बाकी का पता किया जा रहा है। पुलिस उनका दोनों तरीके से इलाज करती रहेगी।

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उद्योगों के लिए कानून व्यवस्था जरूरी

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को सीवान में कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कानून व्यवस्था को बनाए रखना जरूरी है। बिहार में सुशासन चाहिए। जैसे ही सुशासन और बढ़ेगा, वैसे ही उद्योग बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि अपराधी किसी भी जाति या धर्म का हो, वह बचेगा नहीं।

सम्राट चौधरी के ये बयान ऐसे समय मे आ रहे हैं, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की घटनाएं बढ़ी हैं। आए दिन अपराधी पुलिस एनकाउंटर में घायल हो रहे हैं। कुछ मुठभेड़ में अपराधियों को पुलिस ढेर भी कर चुकी है।

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आज तीन जिलों के दौरे पर रहे सीएम

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंगलवार को तीन जिलों के दौरे पर रहे। सीवान जिले में उन्होंने 180 रुपये की 38 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने रोहतास जिले के शिवसागर स्थित बड्डी गांव पहुंच कर क्रिकेटर आकाशदीप को शादी की शुभकामनाएं दीं। सीएम ने कैमूर जिले में मां मुंडेश्वरी के दर्शन भी किए। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए 196 करोड़ रुपये की लागत वाली 60 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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