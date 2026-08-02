Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बिहार में शराबबंदी से राजस्व का नुकसान हुआ पर.., बोले सम्राट चौधरी- शराब पीने वाले बंगाल जाने लगे हैं

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम, पटना
Follow us on Google News
share

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार को शराबबंदी से काफी फायदा मिला है। सीएम ने कहा है कि नशा मुक्ति के इस अभियान में हम सभी को सहभागी बनना होगा। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संपूर्ण रूप से नशा पर पाबंदी का काम किया ह, जिसका लाभ मिला है।

Samrat choudhary on sarabbandi
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (फाइल फोटो)

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून से जनता को काफी लाभ मिला है। महिलाओं पर अत्याचार से मुक्ति मिली है। मुख्यमंत्री रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 'नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान' का शुभारंभ कार्यक्रम में लोक भवन से जुड़े थे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि बिहार में शराबबंदी से राजस्व का भले हीं नुकसान हुआ है, फिर भी है राज्य का आर्थिक विकास काफी हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब से उत्तर प्रदेश में 70,000 करोड़, दिल्ली में 40,000 करोड़, बंगाल में 50,000 करोड़ और झारखंड में 25,000 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भले ही कुछ लोग छुप कर बिहार में शराब पी लेते हों, पर सार्वजनिक स्थल पर पूर्ण शराबबंदी है। उन्होंने यह भी कहा कि शराब पीने वाले लोग देवघर और पश्चिम बंगाल ज्यादा जाने लगे हैं।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि अगर विकसित भारत और समृद्ध बिहार का सपना पूरा करना है तो यह तब ही संभव होगा जब हम नशा से दूर होंगे। नशा मुक्ति के इस अभियान में हम सभी को सहभागी बनना होगा। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संपूर्ण रूप से नशा पर पाबंदी का काम किया है। साल 2016 में बिहार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी लेकिन फिर भी बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी करने का काम नीतीश कुमार ने किया। आज लगभग 10 साल हो चुके हैं। आज यह बिहार की समृद्धि का प्रतीक बनता जा रहा है।

ये भी पढ़ें:बिहार के औरंगाबाद में कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या, पटना आते वक्त हुआ मर्डर
ये भी पढ़ें:बिहार में सम्राट चौधरी के मंत्री के सामने कर्मचारी ने मांगी रिश्वत, हुआ बर्खास्त

लेकिन इससे बढ़कर काम करने पड़ेंगे। मैं युवा-नौजवानों से आग्रह करता हूं कि वो इस नशे के खिलाफ जन जागरण में हिस्सा बनें क्योंकि युवा ही भारत के भविष्य हैं। वो जैसा सोचेंगे वैसा ही भविष्य भारत का बनेगा। बिहार ने देश को सवर्णिम काल दिया था। यह सवर्णिम काल हम तब ही लौटा सकते हैं जब युवा शक्ति हमारे साथ हों। नीतीश कुमार ने जब इसकी शुरुआत की थी तब से इसमें धीरे-धीरे कई बदलाव हुए लेकिन आज यह स्थापित हो गया है।

सीएम ने कहा कि मुझे गर्व है कि जिन दो वजहों से हमें परेशानी होती थी उनमें से एक नेपाल से आने वाले पानी को नीतीश और मोदी की सरकार ने व्यवस्थित कर दिया और दूसरा यह है कि जो आबादी थी उसपर भी सब चिंता जाहिर करते थे लेकिन बिहार की आबादी की लाभ हमें उस वक्त मिला जब जीएसटी लागू किया गया है। लोगों ने जो कंज्यूम किया उसका लाभ मिला।

शराबबंदी से महिलाओं को लाभ मिला

सीएम ने आगे कहा कि यूं तो शराबबंदी से किसी भी राज्य को बड़ी राशि मिलती है। झारखंड में अभी 70 हजार करोड़ का रेवेन्यू है। शराबबंदी के चलते हमें नुकसान हुआ। यूपी, दिल्ली और बंगाल समेत कई राज्यों में कमाई हुई। मैं जानता हूं कि बिहार के लोग आजकल ज्यादा, देवघर जाते हैं, बनारस जाते हैं, कुशीनगर जाते हैं। लेकिन बिहार की स्थिति बदलेगी।

सीएम ने कहा कि आज मैं जरूर यह कह सकता हूं कि बिहार के किसी भी कोने में चले जाइए। लोग चोरी-छिपे जरूर पीते होंगे लेकिन किसी भी स्तर पर जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर शराबबंदी का असर है और वहां पता चलेगा कि इससे जनता को किस तरह लाभ हो रहा है। महिलाओं के कहने पर ही बिहार में शराबंदी हुआ और महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Bihar News Patna अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।