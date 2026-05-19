30 दिन में आदेश नहीं दिया तो अफसरों पर कार्रवाई, सहयोग शिविर का आगाज कर बोले सम्राट चौधरी

सीएम ने एक बार फिर अफसरों को चेताया है कि इस कार्यक्रम का मकसद आम जनता की समस्याओं का समाधान करना है। अगर इनकी समस्याओं को सुलझाने की दिशा में किसी भी अफसर ने 30 दिन तक कोई आदेश पारित नहीं किया तो उनपर ऐक्शन लिया जाएगा।

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली जिले के सोनपुर से 'सहयोग शिविर' कार्यक्रम का आगाज कर दिया है। बिहार सरकार की सबका सम्मान, जीवन आसान और प्रशासन आपके द्वार पहल के तहत इस कार्यक्रम का आगाज हुआ है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सोनपुर अनुमंडल अंतर्गत डुमरी बुजुर्ग पंचायत में मौजूद थे। यहां मंच से सीएम ने एक बार फिर अफसरों को चेताया है कि इस कार्यक्रम का मकसद आम जनता की समस्याओं का समाधान करना है। अगर इनकी समस्याओं को सुलझाने की दिशा में किसी भी अफसर ने 30 दिन तक कोई आदेश पारित नहीं किया तो उनपर ऐक्शन लिया जाएगा।

सीएम सम्राट चौधरी ने मंगलवार को सोनपुर की डुमरी बुजुर्ग पंचायत में जन सहयोग शिविर का उद्धाटन और सहयोग पोर्टल को लॉन्च करने के बाद कहा कि नीतीश और मोदी के हर सपनों को साकार करने के लिए सरकार काम कर रही है। सहयोग शिविर का आयोजन जनता के त्वरित निपटारे के लिए है। इसे लटका कर नहीं रखना है। अफसरों को चार मौके मिलेंगे। 30 दिन तक कि प्रतीक्षा के बाद 31 वें दिन उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा। सहयोग शिविर का आयोजन पूरे बिहार की पंचायतों में होगा। 211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने का काम शुरू हो चुका है। जिन प्रखंडों में नहीं है ,वहां भी शुरू होगा। सोनपुर को गोद लेने का वादा किया था उसे पूरा कर दिया। सीएम ने 7 भूमिहीनों को बासगीत पर्चा भी सौंपा।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हमें समस्या का समाधान कराना है। हमें जो रिपोर्ट दिया गया है उसमें बताया गया है कि कुल 54 आवेदन प्राप्त हुए थे। उसमें से सभी के सभी मामलों को निष्पादित करने का काम किया गया है। कुछ अफसरों को ऐसा लगता है कि इसमें कुछ न्यायालय का भी मामला होता है, कुछ जमीन के इशु होते हैं। तो स्पष्ट रहिए की आदेश करना है। यदि 30 दिन में अगर आप इसको ऑर्डर नहीं करेंगे तो वैसे पदाधिकारी पर भी कार्रवाई करने का काम बिहार सरकार करेगी। छोड़ेंगे नहीं, किसी को नहीं छोड़ेंगे। कोई अगर आदेश नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी ही। हम समस्या को समाप्त करने आए हैं।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस कार्यक्रम में कहा कि आम जनता अब सहयोग पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 1100 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने के बाद भी अगर किसी अफसर ने ऐक्शन नहीं लिया तो 10 दिन में उनको पहला नोटिस, 20 दिन में दूसरा और 25 दिन में तीसरा नोटिस दिया जाएगा। अगर 30 दिन में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अफसर स्वत: निलंबित हो जाएंगे।