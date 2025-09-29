Samrat Choudhary reply to Jan Suraj allegations said Prashant Kishor becomes investigative journalist खोजी पत्रकार बन गए हैं प्रशांत किशोर; जन सुराज के आरोपों पर सम्राट चौधरी का तंज भरा जवाब, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsSamrat Choudhary reply to Jan Suraj allegations said Prashant Kishor becomes investigative journalist

खोजी पत्रकार बन गए हैं प्रशांत किशोर; जन सुराज के आरोपों पर सम्राट चौधरी का तंज भरा जवाब

सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोगों के पास कुछ नया नहीं है। उनके पास कोई काम भी नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है तो बेचारे आजकल खोजी पत्रकार बन गए हैं।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटनाMon, 29 Sep 2025 05:24 PM
डिप्टी सीएम सह भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर के आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने जन सुराज पार्टी के नेता पर कोई मुद्दा नहीं होने पर खोजी पत्रकारिता करने का आरोप लगाया है। सोमवार को पीके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्राट चौधरी पर छह लोगों की हत्या में अभियुक्त होने के साथ उम्र और पढ़ाई में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया। नीतीश कुमार से उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त करने और गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की है। प्रशांत किशोर ने पटना के चर्चित शिल्पी-गौतम हत्याकांड में संलिप्त होने का भी आरोप लगाया।

सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोगों के पास कुछ नया नहीं है। उनके पास कोई काम भी नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है तो बेचारे आजकल खोजी पत्रकार बन गए हैं। कुछ बातें उचित फोरम पर होती हैं। अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए दूसरे पर थोपने का प्रयास कर रहे हैं। पहले अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देना चाहिए।

सम्राट चौधरी के बचाव में पार्टी प्रवक्ता दानिश इकबाल ने प्रशांत किशोर को लीगल नोटिस भेजे जाने की चेतावनी दी है। प्रवक्ता ने कहा कि प्रशांत किशोर मीडिया में जगह बनाने के लिए जनमानस को प्रभावित करने वाले बड़े नेताओं पर बेसलेस आरोप लगा रहे हैं। सम्राट चौधरी के बारे में उन्होंने जो भी कहा है वह बेसलेस है। उन्हें न्यायालय ने 1997 और 98 में ही उन्हें बरी कर दिया था। वे लगातार भाजपा के बड़े नेताओं पर गलत बयानी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को हमारे सभी बड़े नेता नोटिस भेजेंगे और वे सलाखों के पीछे होंगे। पीके के एक एक आरोप का जवाब देना होगा।

बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने राजनैतिक बहेलिया और फ्रॉड करार दिया है। कहा है कि बगैर आधार और सबूत के किसी पर भी आरोप लगा रहे हैं। वे बिहार में जंगलराज की वापसी का मार्ग प्रशस्त करने में लगे हैं। इसी रणनीति पर हर उस आदमी पर आरोप लगा रहे हैं जो जंगलराज के खिलाफ लड़ रहा है।

