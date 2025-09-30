वो दूसरा राकेश है, आइसक्रीम बेचता था; शिल्पी-गौतम केस से नाम जोड़ने पर बोले सम्राट चौधरी

जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर द्वारा पटना के शिल्पी-गौतम केस से नाम जोड़ने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि वो हाजीपुर का कोई और राकेश था जो आइसक्रीम बेचता था।

पटना के बहुचर्चित शिल्पी-गौतम केस से अपना नाम जोड़ने पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि वो राकेश नाम का कोई दूसरा आदमी था जो हाजीपुर का रहने वाला था और आइसक्रीम बेचा करता था। सम्राट का एक नाम पहले राकेश कुमार भी रहा है। जन सुराज पार्टी (जेएसपी) के नेता प्रशांत किशोर ने सोमवार को यह सवाल पूछा था कि 1999 में शिल्पी जैन और गौतम सिंह की पटना में विवादित मौत के केस में सम्राट चौधरी क्या संदिग्ध अभियुक्त रहे हैं और क्या उनका सैंपल जांच के लिए लिया गया था या नहीं।