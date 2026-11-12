सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर से हाथ मिलाया, साथ बैठे, बात हुई; आरके सिन्हा के ब्रह्मभोज में रोहिणी भी पहुंचीं
पटना में भाजपा नेता आरके सिन्हा की श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जन सुराज चीफ प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने एक-दूसरे से हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए बात की। सिन्हा के ब्रह्मभोज में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्या भी नजर आईं।
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर की आपस में मुलाकात हुई है। दिवंगत भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता आरके सिन्हा की तेरहवीं के मौके पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा (ब्रह्मभोज) में दोनों नेताओं ने एक-दूसरे से गर्मजोशी से मुलाकात की। सम्राट ने पीके से हाथ मिलाया। दोनों के बीच कुछ देर बात भी हुई। सम्राट और प्रशांत किशोर के मेल-मिलाप की तस्वीरें सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बन गई हैं। इस सभा में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्या भी पहुंचीं, जो सम्राट और पीके के बगल में बैठी नजर आईं।
बिहार भाजपा के कद्दावर नेता रहे रवींद्र किशोर सिन्हा उर्फ आरके सिन्हा का बीते 30 अक्टूबर को निधन हो गया था। पटना में गुरुवार को उनकी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें राज्य के कई बड़े राजनेता शामिल हुए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी आरके सिन्हा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। बांकीपुर सीट से विधायक और जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर वहां पहले से मौजूद थे।
सम्राट चौधरी को मंच तक छोड़ने गए प्रशांत किशोर
जैसे ही सम्राट चौधरी श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे, आरके सिन्हा के बेटे ऋतुराज सिन्हा प्रशांत किशोर का हाथ पकड़कर उन्हें सीएम के पास ले गए। फिर सम्राट ने पीके से हाथ मिलाया। दोनों ने मुस्कुराते हुए एक-दूसरे का अभिवादन किया। फिर पीके, सीएम को मंच तक छोड़ने भी गए।
सम्राट और पीके के साथ रोहिणी
कार्यक्रम में सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर एक साथ सोफे पर बैठे नजर आए। उनके बगल वाले सोफे पर बैठीं रोहिणी आचार्या की तस्वीर भी आई है। रोहिणी वैसे तो सिंगापुर में रहती हैं, लेकिन दिवाली-छठ के मौके पर वह अपने मायके आई हुई हैं। रोहिणी आचार्या राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय रहती हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में अक्सर सम्राट सरकार को निशाने पर रखती हैं। वह सारण से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं।
वहीं प्रशांत किशोर भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर लगातार निशाना साधते रहते हैं। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में पीके ने सम्राट की डिग्री और आपराधिक मामलों को लेकर सवाल उठाए थे। सम्राट के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी प्रशांत किशोर लगातार अपराध समेत अन्य मुद्दों को लेकर उन्हें घेरते रहते हैं।
बांकीपुर से उपचुनाव जीतने के बाद पीके ने दावा किया था कि जनता ने सम्राट चौधरी के चेहरे को नकार दिया है, इसलिए भाजपा को अपना गढ़ गंवाना पड़ा। हालांकि, आरके सिन्हा की श्रद्दांजलि सभा में दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीर राजनीतिक शिष्टाचार के तौर पर सुखद है।
आरके सिन्हा के बारे में
आरके सिन्हा आरके सिन्हा जनसंघ से लेकर भाजपा के स्थापना के समय से सक्रिय थे। उन्होंने मशहूर अंतरराष्ट्रीय सिक्योरिटी एजेंसी SIS की स्थापना की थी। बिहार में भाजपा को मजबूत करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार से राज्यसभा सांसद भी रहे। 75 साल की उम्र में 30 अक्टूबर को नोएडा में उनका निधन हो गया था। उनका अंतिम संस्कार पटना में हुआ था। आरके सिन्हा के बेटे ऋतुराज सिन्हा अभी भाजपा के राष्ट्रीय सचिव हैं।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।