सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर को मिलाने की स्क्रिप्ट किसने लिखी? CM के आगमन अलर्ट के बाद भी रुके रहे पीके

आरके सिन्हा की श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे, तो जन सुराज चीफ प्रशांत किशोर वहां पहले से मौजूद थे। भाजपा नेता ऋतुराज सिन्हा हाथ पकड़कर पीके को सीएम के पास ले गए। फिर प्रशांत किशोर और सम्राट चौधरी ने एक-दूसरे से हाथ मिलाया और साथ बैठकर बात भी की।

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर की मुलाकात की चर्चा सियासी गलियारों में खूब हो रही है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के दिग्गज नेता रहे आरके सिन्हा के श्राद्ध कार्यक्रम में दोनों एक-दूसरे से हाथ मिलाते और साथ बैठकर बातें करते नजर आए। पीके उस कार्यक्रम में पहले ही पहुंच गए थे। सीएम के आगमन की सूचना मिलने के बाद भी वह कार्यक्रम से निकले नहीं। बल्कि सम्राट के पहुंचने पर पीके ने उनसे ना सिर्फ मुलाकात की, बल्कि एक ही सोफे पर साथ बैठकर चाय-कॉफी भी पी। अक्सर अपने बयानों में सम्राट को निशाने पर लेने वाले प्रशांत किशोर की जब सीएम से मुलाकात की तस्वीरें आईं, तो राजनीतिक गलियारों में इसके मायने निकाले जाने लगे। लोगों के मन में यह सवाल भी तैर रहा है कि क्या सम्राट और पीके की मीटिंग अचानक हुई या स्क्रिप्टेड थी?

पटना के अन्नपूर्णा भवन में गुरुवार दोपहर आरके सिन्हा के ब्रह्मभोज यानी श्राद्ध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बिहार के पक्ष और विपक्ष के कई नेता पहुंचे। बांकीपुर से विधायक प्रशांत किशोर सीएम के आने से कुछ देर पहले ही कार्यक्रम में पहुंच गए थे। वह आरके सिन्हा के बेटे ऋतुराज सिन्हा के बेटे से बात कर रहे थे। तभी वहां मुख्यमंत्री का आगमन हुआ। फिर ऋतुराज, पीके का हाथ पकड़कर उन्हें सम्राट के पास ले गए। प्रशांत किशोर और सम्राट चौधरी की आमने-सामने मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने मुस्कुराकर एक-दूसरे का अभिवादन किया।

सम्राट और पीके ने एक-दूसरे से हाथ मिलाया। फिर सीएम मंच की तरफ बढ़े तो प्रशांत किशोर भी उन्हें शिष्टाचार के तहत वहां तक छोड़ने गए। मंच से उतरने के बाद ऋतुराज सिन्हा ने वीवीआईपी मेहमानों को बैठाया। सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर एक ही सोफे पर बैठे। पीके के बगल में दूसरे सोफे पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्या बैठी नजर आईं, जबकि सम्राट के बगल वाले सोफे पर डिप्टी सीएम विजय चौधरी बैठे।

ऋतुराज सिन्हा सभी मेहमानों के सामने की तरफ बैठ गए। वहां भी सम्राट और पीके में बातचीत हुई। इस दौरान रोहिणी आचार्या ने भी प्रशांत किशोर और मुख्यमंत्री से बात की। राजनीति में एक-दूसरे विरोधी सभी नेताओं के आपस में मुलाकात और वार्ता की सुखद तस्वीर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई।

सीएम के आने का अलर्ट के बाद भी रुके रहे प्रशांत किशोर जानकारों का कहना है कि मुख्यमंत्री के साथ सुरक्षा का पूरा प्रोटोकॉल होता है। सम्राट चौधरी के कार्यक्रम में पहुंचने से पहले उसकी जानकारी वहां पहले से मौजूद लोगों को दे दी जाती है। सुरक्षाकर्मी पूरी जांच करने के बाद ही सीएम को कार्यक्रम में लाते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आरके सिन्हा के श्राद्ध कार्यक्रम में सम्राट चौधरी के आगमन का अलर्ट वहां मौजूद मेहमानों को पहले ही मिल गया होगा।

ऋतुराज हाथ पकड़ पीके को सम्राट के पास ले गए प्रशांत किशोर चाहते तो सम्राट के आने से पहले ही कार्यक्रम से निकल सकते थे, लेकिन वह वहीं रुके रहे। सीएम के आने पर भाजपा नेता ऋतुराज सिन्हा खुद पीके का हाथ पकड़कर उन्हें सीएम के पास ले जाते नजर आए। इस पर भी सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है।

सम्राट से मुलाकात पर क्या बोले प्रशांत किशोर अगले दिन शुक्रवार को जब पत्रकारों ने प्रशांत किशोर से सम्राट चौधरी से मुलाकात के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि सामाजिक और राजनीतिक शिष्टाचार के तहत उन्होंने सीएम से बात की। पीके ने कहा कि उनके मिलने से सम्राट चौधरी कोई ऋषि-मुनि नहीं हो जाएंगे। वह पहले की तरह उनकी डिग्री और आपराधिक मामलों पर सवाल उठाते रहेंगे।

आरके सिन्हा का निधन रवींद्र किशोर उर्फ आरके सिन्हा भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 75 साल की उम्र में उनका निधन 30 अक्टूबर को नोएडा में हुआ। फिर पार्थिव शरीर पटना लाया गया और यहीं अंतिम संस्कार किया गया।

सम्राट और पीके की मुलाकात करवाने वाले ऋतुराज सिन्हा कौन हैं? आरके सिन्हा के बेटे ऋतुराज सिन्हा भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और सभी मोर्चों के सह संयोजक का काम देखते हैं। पार्टी के प्रदेश संगठन में भी वह अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं।