सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर को मिलाने की स्क्रिप्ट किसने लिखी? CM के आगमन अलर्ट के बाद भी रुके रहे पीके
आरके सिन्हा की श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे, तो जन सुराज चीफ प्रशांत किशोर वहां पहले से मौजूद थे। भाजपा नेता ऋतुराज सिन्हा हाथ पकड़कर पीके को सीएम के पास ले गए। फिर प्रशांत किशोर और सम्राट चौधरी ने एक-दूसरे से हाथ मिलाया और साथ बैठकर बात भी की।
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर की मुलाकात की चर्चा सियासी गलियारों में खूब हो रही है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के दिग्गज नेता रहे आरके सिन्हा के श्राद्ध कार्यक्रम में दोनों एक-दूसरे से हाथ मिलाते और साथ बैठकर बातें करते नजर आए। पीके उस कार्यक्रम में पहले ही पहुंच गए थे। सीएम के आगमन की सूचना मिलने के बाद भी वह कार्यक्रम से निकले नहीं। बल्कि सम्राट के पहुंचने पर पीके ने उनसे ना सिर्फ मुलाकात की, बल्कि एक ही सोफे पर साथ बैठकर चाय-कॉफी भी पी। अक्सर अपने बयानों में सम्राट को निशाने पर लेने वाले प्रशांत किशोर की जब सीएम से मुलाकात की तस्वीरें आईं, तो राजनीतिक गलियारों में इसके मायने निकाले जाने लगे। लोगों के मन में यह सवाल भी तैर रहा है कि क्या सम्राट और पीके की मीटिंग अचानक हुई या स्क्रिप्टेड थी?
पटना के अन्नपूर्णा भवन में गुरुवार दोपहर आरके सिन्हा के ब्रह्मभोज यानी श्राद्ध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बिहार के पक्ष और विपक्ष के कई नेता पहुंचे। बांकीपुर से विधायक प्रशांत किशोर सीएम के आने से कुछ देर पहले ही कार्यक्रम में पहुंच गए थे। वह आरके सिन्हा के बेटे ऋतुराज सिन्हा के बेटे से बात कर रहे थे। तभी वहां मुख्यमंत्री का आगमन हुआ। फिर ऋतुराज, पीके का हाथ पकड़कर उन्हें सम्राट के पास ले गए। प्रशांत किशोर और सम्राट चौधरी की आमने-सामने मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने मुस्कुराकर एक-दूसरे का अभिवादन किया।
सम्राट और पीके ने एक-दूसरे से हाथ मिलाया। फिर सीएम मंच की तरफ बढ़े तो प्रशांत किशोर भी उन्हें शिष्टाचार के तहत वहां तक छोड़ने गए। मंच से उतरने के बाद ऋतुराज सिन्हा ने वीवीआईपी मेहमानों को बैठाया। सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर एक ही सोफे पर बैठे। पीके के बगल में दूसरे सोफे पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्या बैठी नजर आईं, जबकि सम्राट के बगल वाले सोफे पर डिप्टी सीएम विजय चौधरी बैठे।
ऋतुराज सिन्हा सभी मेहमानों के सामने की तरफ बैठ गए। वहां भी सम्राट और पीके में बातचीत हुई। इस दौरान रोहिणी आचार्या ने भी प्रशांत किशोर और मुख्यमंत्री से बात की। राजनीति में एक-दूसरे विरोधी सभी नेताओं के आपस में मुलाकात और वार्ता की सुखद तस्वीर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई।
सीएम के आने का अलर्ट के बाद भी रुके रहे प्रशांत किशोर
जानकारों का कहना है कि मुख्यमंत्री के साथ सुरक्षा का पूरा प्रोटोकॉल होता है। सम्राट चौधरी के कार्यक्रम में पहुंचने से पहले उसकी जानकारी वहां पहले से मौजूद लोगों को दे दी जाती है। सुरक्षाकर्मी पूरी जांच करने के बाद ही सीएम को कार्यक्रम में लाते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आरके सिन्हा के श्राद्ध कार्यक्रम में सम्राट चौधरी के आगमन का अलर्ट वहां मौजूद मेहमानों को पहले ही मिल गया होगा।
ऋतुराज हाथ पकड़ पीके को सम्राट के पास ले गए
प्रशांत किशोर चाहते तो सम्राट के आने से पहले ही कार्यक्रम से निकल सकते थे, लेकिन वह वहीं रुके रहे। सीएम के आने पर भाजपा नेता ऋतुराज सिन्हा खुद पीके का हाथ पकड़कर उन्हें सीएम के पास ले जाते नजर आए। इस पर भी सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है।
सम्राट से मुलाकात पर क्या बोले प्रशांत किशोर
अगले दिन शुक्रवार को जब पत्रकारों ने प्रशांत किशोर से सम्राट चौधरी से मुलाकात के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि सामाजिक और राजनीतिक शिष्टाचार के तहत उन्होंने सीएम से बात की। पीके ने कहा कि उनके मिलने से सम्राट चौधरी कोई ऋषि-मुनि नहीं हो जाएंगे। वह पहले की तरह उनकी डिग्री और आपराधिक मामलों पर सवाल उठाते रहेंगे।
आरके सिन्हा का निधन
रवींद्र किशोर उर्फ आरके सिन्हा भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 75 साल की उम्र में उनका निधन 30 अक्टूबर को नोएडा में हुआ। फिर पार्थिव शरीर पटना लाया गया और यहीं अंतिम संस्कार किया गया।
सम्राट और पीके की मुलाकात करवाने वाले ऋतुराज सिन्हा कौन हैं?
आरके सिन्हा के बेटे ऋतुराज सिन्हा भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और सभी मोर्चों के सह संयोजक का काम देखते हैं। पार्टी के प्रदेश संगठन में भी वह अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं।
आरके सिन्हा ने एसआईएस नाम से मशहूर सिक्योरिटी सर्विस कंपनी खड़ी की थी, जिसके डायरेक्टर अभी ऋतुराज हैं। ऋतुराज द्वारा आयोजित अपने पिता के श्राद्ध कार्यक्रम में वैसे तो कई नेता पहुंचे, लेकिन सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर की मुलाकात की चर्चा सबसे अधिक हुई।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।