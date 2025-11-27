बिहार में स्कूल-कॉलेज के पास मंडराने वाले रोमियो को पकड़ेगी सम्राट की पुलिस, DGP ने बताया प्लान

संक्षेप: बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने गुरुवार को कहा कि एंटी रोमियो स्क्वॉयड की तर्ज पर एक विशेष महिला पुलिस टीम का गठन किया जा रहा है। ये महिला पुलिसकर्मी स्कूल-कॉलेज के आसपास स्कूटी से गश्त करेंगी।

बिहार में स्कूल-कॉलेज की छात्राओं से छेड़छाड़ और ईव टीजिंग करने वाले मनचलों से अब पुलिस सख्त रवैया अपनाने वाली है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद इस दिशा में अहम कदम उठाया गया है। राज्य में एंटी रोमियो स्क्वॉयड की तर्ज पर स्कूल-कॉलेज के आसपास पुलिस गश्त करेगी। अगर कोई मनचला छेड़छाड़ करता पाया गया तो उस पर तुरंत ऐक्शन लिया जाएगा। इसमें महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनय कुमार ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत कहा कि इसके लिए 2000 स्कूटी की खरीद की जा रही है।

डीजीपी ने कहा कि एंटी रोमियो स्क्वॉयड के तहत एक विशेष महिला स्क्वॉयड गठित की जा रही है। ये महिला पुलिसकर्मी स्कूटी पर सवार होकर स्कूल और कॉलेज के आसपास नियमित गश्त करेंगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है।

बीते मंगलवार को गृह मंत्री का पदभार संभालने के बाद सम्राट चौधरी ने एंटी-रोमियो स्क्वॉयड को एक्टिव करने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि स्कूल-कॉलेज के आसपास छेड़छाड़ की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए मनचलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री से निर्देश मिलने के बाद डीजीपी समेत बिहार पुलिस के वरीय पदाधिकारी एंटी रोमियो स्क्वॉयड के गठन में जुट गए।