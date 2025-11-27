Hindustan Hindi News
बिहार में स्कूल-कॉलेज के पास मंडराने वाले रोमियो को पकड़ेगी सम्राट की पुलिस, DGP ने बताया प्लान

संक्षेप:

बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने गुरुवार को कहा कि एंटी रोमियो स्क्वॉयड की तर्ज पर एक विशेष महिला पुलिस टीम का गठन किया जा रहा है। ये महिला पुलिसकर्मी स्कूल-कॉलेज के आसपास स्कूटी से गश्त करेंगी।

Thu, 27 Nov 2025 09:22 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार में स्कूल-कॉलेज की छात्राओं से छेड़छाड़ और ईव टीजिंग करने वाले मनचलों से अब पुलिस सख्त रवैया अपनाने वाली है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद इस दिशा में अहम कदम उठाया गया है। राज्य में एंटी रोमियो स्क्वॉयड की तर्ज पर स्कूल-कॉलेज के आसपास पुलिस गश्त करेगी। अगर कोई मनचला छेड़छाड़ करता पाया गया तो उस पर तुरंत ऐक्शन लिया जाएगा। इसमें महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनय कुमार ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत कहा कि इसके लिए 2000 स्कूटी की खरीद की जा रही है।

डीजीपी ने कहा कि एंटी रोमियो स्क्वॉयड के तहत एक विशेष महिला स्क्वॉयड गठित की जा रही है। ये महिला पुलिसकर्मी स्कूटी पर सवार होकर स्कूल और कॉलेज के आसपास नियमित गश्त करेंगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है।

बीते मंगलवार को गृह मंत्री का पदभार संभालने के बाद सम्राट चौधरी ने एंटी-रोमियो स्क्वॉयड को एक्टिव करने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि स्कूल-कॉलेज के आसपास छेड़छाड़ की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए मनचलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री से निर्देश मिलने के बाद डीजीपी समेत बिहार पुलिस के वरीय पदाधिकारी एंटी रोमियो स्क्वॉयड के गठन में जुट गए।

वहीं, विभिन्न माफिया पर कार्रवाई की जानकारी देते हुए डीजीपी विनय कुमार ने गुरुवार को बताया कि पिछले कुछ महीनों में 400 कुख्यात अपराधियों की अवैध संपत्तियों को जब्त करने का प्रस्ताव कोर्ट को भेजे जा चुके हैं। ऐसे 1200 से 1300 अन्य आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है, जिनकी संपत्तियों से संबंधित सभी दस्तावेज एकत्र किए जा रहे हैं। जल्द ही इन्हें भी कानूनी कुर्की की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Samrat Choudhary Bihar Police Bihar DGP अन्य..
