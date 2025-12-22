Hindustan Hindi News
ऐक्शन में सम्राट चौधरी की पुलिस; 19 माफिया की संपत्ति होगी जब्त, EOU ने ईडी को भेजा प्रस्ताव

ऐक्शन में सम्राट चौधरी की पुलिस; 19 माफिया की संपत्ति होगी जब्त, EOU ने ईडी को भेजा प्रस्ताव

संक्षेप:

बिहार के 8 भू माफिया और 11 बालू माफियाओं की 55 करोड़ की संपत्ति जब्ती होगी। जिसके लिए आर्थिक अपराध शाखा (ईओयू) ने संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भेजा है। इसकी जानकारी ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने दी।

Dec 22, 2025 08:10 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार के डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी के माफियाओं के खिलाफ चलाए गए अभियान का असर दिखने लगा है। आर्थिक अपराध इकाई ने सूबे के 8 भूमि माफियाओं और 11 बालू माफियाओं की संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भेजा है। इन माफियाओं की करीब 55 करोड रुपये की संपत्ति जब्त की जाएगी। सोमवार को ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी।

उन्होने बताया कि बिहार में बालू माफिया और भू माफिया के विरुद्ध आर्थिक अपराध इकाई ने कार्रवाई तेज कर दी है। विशेष टीम का गठन किया गया है जो इस मामले को देखेगी। अब तक 11 बालू माफिया की सूचना इकट्ठी की गई है और उनके द्वारा अर्जित संपत्ति को चिन्हित किया गया है। 11 बालू माफिया की 15.09 करोड़ की संपत्ति चिन्हित की गई है। वहीं 8 भू माफिया की 40 करोड़ संपत्ति है। उनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। जिसकी जानकारी भी ED को दी गई है। उनकी चल और अचल संपत्ति की जानकारी भी ED को दी गई है। संपत्ति जब्त करने को लेकर प्रस्ताव भेजा गया है।

इससे पहले नीतीश सरकार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने खुले मंच से ऐलान किया था कि राज्य में तीन तरह के माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। जिसमें जमीन माफिया, शराब माफिया और बालू माफिया शामिल है। सम्राट ने कहा कि अभी तक 400 माफिया को चिह्नित किया जा चुका है। 1200 की नई लिस्ट भी बन गई है। कोर्ट से आदेश लेकर ऐसे लोगों को पस्त करूंगा और जेल में डालने का काम करेंगे।