सीएम आवास में सम्राट चौधरी ने किया कन्या पूजन, भोजन परोसा; खास फोटो शेयर किया

सीएम सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री आवास में महानवमी के अवसर पर कन्या पूजन किया। उन्होंने इसकी खास तस्वीरें भी शेयर किया।

नवरात्रि के महानवमी के अवसर पर पूरे बिहार में मां सिद्धिदात्री की पूजा अराधना की जा रही है। इस अवसर पर पूजा स्थलों पर कन्या पूजन का आयोजन किया गया। पटना में मुख्यमंत्री आवास में भी महानवमी के अवसर पर हवन और कन्या पूजन किया गया। सीएम सम्राट चौधरी ने अपने हाथों से कुंवारी कन्याओं का पूजन किया और उन्हें खुद से परोस कर भोजन कराया। सीएम के परिवार के लोगों ने उनका सहयोग किया। सीएम ने सोशल मीडिया पर इस आयोजन का फोटो शेयर किया और राज्य के लोगों को नवरात्रा की शुभकामनाएं दी।

सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने फोटो शेयर करते हुए कहा कि महानवमी के पावन अवसर पर लोकसेवक आवास में हवन एवं शक्ति स्वरूपा कन्याओं के पग पखारकर, चुनरी ओढ़ाकर कन्या-पूजन किया एवं माँ भगवती से प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि, आरोग्यता और शांति की कामना की। जय माँ भगवती!

सोमवार को सीएम ने वीडियो बयान जारी करके राज्य के निवासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के नौवें दिन मां के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। मां सिद्धिदात्री हम सभी को सिद्धि, ज्ञान और सफलता का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इस पावन अवसर पर हम सभी नारियों को उचित सम्मान, बेटियों को समान अवसर और विकसित भारत व बिहार के सपने को साकार करने का संकल्प लें। मां जगदम्बा से प्रार्थना है कि उनकी कृपा हम सभी पर बनी रहे। हर घर में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का वास हो।

कन्या पूजन के बाद सम्राट चौधरी पटना के विभिन्न पूजा पंडालों का भ्रमण किया। सीएम पटना के डाकबंगला चौराहा स्थित दुर्गा पूजा पंडाल में माँ दुर्गा एवं बांस घाट स्थित काली मंदिर में माँ भगवती की पूजा-अर्चना की और समस्त बिहारवासियों की सुख-शांति और समृद्धि की कामना की। पुजारी ने चंदन , तिलक और रक्षा सूत्र बांधकर सीएम की पूजा संपन्न कराई। उन्हें मां की चुनरी पहना कर सम्मानित किया गया।