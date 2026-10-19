सीएम आवास में सम्राट चौधरी ने किया कन्या पूजन, भोजन परोसा; खास फोटो शेयर किया
सीएम सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री आवास में महानवमी के अवसर पर कन्या पूजन किया। उन्होंने इसकी खास तस्वीरें भी शेयर किया।
नवरात्रि के महानवमी के अवसर पर पूरे बिहार में मां सिद्धिदात्री की पूजा अराधना की जा रही है। इस अवसर पर पूजा स्थलों पर कन्या पूजन का आयोजन किया गया। पटना में मुख्यमंत्री आवास में भी महानवमी के अवसर पर हवन और कन्या पूजन किया गया। सीएम सम्राट चौधरी ने अपने हाथों से कुंवारी कन्याओं का पूजन किया और उन्हें खुद से परोस कर भोजन कराया। सीएम के परिवार के लोगों ने उनका सहयोग किया। सीएम ने सोशल मीडिया पर इस आयोजन का फोटो शेयर किया और राज्य के लोगों को नवरात्रा की शुभकामनाएं दी।
सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने फोटो शेयर करते हुए कहा कि महानवमी के पावन अवसर पर लोकसेवक आवास में हवन एवं शक्ति स्वरूपा कन्याओं के पग पखारकर, चुनरी ओढ़ाकर कन्या-पूजन किया एवं माँ भगवती से प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि, आरोग्यता और शांति की कामना की। जय माँ भगवती!
सोमवार को सीएम ने वीडियो बयान जारी करके राज्य के निवासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के नौवें दिन मां के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। मां सिद्धिदात्री हम सभी को सिद्धि, ज्ञान और सफलता का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इस पावन अवसर पर हम सभी नारियों को उचित सम्मान, बेटियों को समान अवसर और विकसित भारत व बिहार के सपने को साकार करने का संकल्प लें। मां जगदम्बा से प्रार्थना है कि उनकी कृपा हम सभी पर बनी रहे। हर घर में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का वास हो।
कन्या पूजन के बाद सम्राट चौधरी पटना के विभिन्न पूजा पंडालों का भ्रमण किया। सीएम पटना के डाकबंगला चौराहा स्थित दुर्गा पूजा पंडाल में माँ दुर्गा एवं बांस घाट स्थित काली मंदिर में माँ भगवती की पूजा-अर्चना की और समस्त बिहारवासियों की सुख-शांति और समृद्धि की कामना की। पुजारी ने चंदन , तिलक और रक्षा सूत्र बांधकर सीएम की पूजा संपन्न कराई। उन्हें मां की चुनरी पहना कर सम्मानित किया गया।
मुख्यमंत्री अपने पैत्रिक गांव तारापुर भी पहुंचे उन्होंने श्री दुर्गा पूजा समिति, कहुआ द्वारा आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट में जूनियर स्पोर्टिंग क्लब, पाटम जमालपुर के साथ रोमांचक फाइनल मुकाबले में विजेता बनी झारखंड FC की टीम को ट्रॉफी प्रदान की तथा सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर देने के साथ ही आपसी भाईचारे और खेल संस्कृति को भी बढ़ावा देते हैं। सीएम महानवमी के पावन पर्व पर मुंगेर के संग्रामपुर, नवगाई एवं मनियाँ स्थित दुर्गा मंदिरों में जाकर माँ भगवती के दर्शन-पूजन किया और मां का आशीर्वाद प्राप्त किया।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें