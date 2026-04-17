मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पटना से बाहर निकले सम्राट चौधरी, परिवार के साथ कहां गए?
बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी शुक्रवार को पहली बार पटना से बाहर निकले। परिवार के साथ वे सोनपुर के हरिहर नाथ धाम पहुंचे। वहां उन्होंने बाबा की पूजा-अर्चना की।
Samrat Choudhary: बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी शुक्रवार को पहली बार राजधानी पटना से बाहर निकले। वह सारण जिले के सोनपुर पहुंचे। सीएम के साथ उनकी पत्नी, बेटा, बेटी एवं एक अन्य रिश्तेदार मौजूद रहे। सम्राट ने अपने परिवार के साथ सोनपुर के बाबा हरिहर नाथ मंदिर में पूजा और अर्चना की। सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल को पटना के लोकभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद से वह प्रमुख धार्मिक स्थलों पर जाकर आशीर्वाद ले रहे हैं।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजकर 15 मिनट पर सोनपुर पहुंचे। उन्होंने बाबा हरिहरनाथ की पूजा-अर्चना के साथ ही लघु रुद्राभिषेक भी किया। मंदिर कमेटी ने प्रतीक चिह्न, शॉल , बुके और फूल-माला के साथ सीएम का स्वागत किया। मंदिर कमेटी के लोगों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सोनपुर का विकास हो रहा है। कॉरिडोर के निर्माण के साथ इसे हम लोगों ने गोद भी लिया है। लगभग 35 मिनट तक पूजा करने के बाद पटना वापस लौट गए। सख्त सुरक्षा की वजह से कार्यकर्ताओं को सिर्फ सीएम के स्वागत का ही मौका मिल पाया।
बताया जा रहा है कि सीएम सम्राट चौधरी का सोनपुर दौरा अनाचक तय हुआ। शु्क्रवार सुबह तक स्थानीय प्रशासन को इस बारे में कोई निर्देश नहीं मिले थे। जैसे ही सीएम के आगमन की सूचना मिली, जिला प्रशासन और मंदिर कमेटी ने तैयारियां शुरू कर दीं। मंदिर परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। जिले के वरीय अधिकारी भी वहां पहुंच गए और उन्होंने व्यवस्था का जायजा लिया।
सम्राट बाबा हरिहर नाथ धाम में दर्शन के लिए पहले भी आते रहे हैं, लेकिन सीएम बनने के बाद उनका यह पहला सोनपुर दौरा है। गंगा और गंडक नदी के संगम पर स्थित सोनपुर मे भगवान विष्णु और शिव को समर्पित प्राचीन मंदिर है।
सम्राट चौधरी ने गुरुवार को तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब गुरुद्वारा में भी मत्था टेका था। बुधवार को सीएम पद की शपथ लेने से पहले वह पटना के राजवंशी नगर स्थित पंचरूपी हनुमान मंदिर पहुंचे थे और पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया था।
शपथ के बाद दो दिन पटना में ही रहे सीएम
सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद दो दिन पटना में ही सक्रिय रहे। दोनों दिन उन्होंने वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें योजनाओं को समय से पूरा करने समेत अन्य दिशानिर्देश दिए। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले दिन उनका भाजपा कार्यालय में अभिनंदन भी हुआ था। इसके बाद गुरुवार को उनके आवास पर कई विधायक, एमएलसी एवं जनप्रतिनिधि अभिनंदन के लिए पहुंचे थे।
शुक्रवार सुबह उन्होंने मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में जनगणना के प्रथम चरण की शुरुआत की। सुबह सीएम के आवास पर जनता दरबार भी लगा। बड़ी संख्या में लोग उनके आवास पर पहुंचे और नवनियुक्त मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्या रखी। फिर दोपहर में वे सोनपुर में बाबा हरिहरनाथ का दर्शन करने पहुंचे।
(छपरा से हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।