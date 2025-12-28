Hindustan Hindi News
सम्राट चौधरी का ऐलान बेअसर? जहां बाप ने 3 बेटियों संग की थी खुदकुशी, वहीं माइक्रो फाइनेंसर बेलगाम

संक्षेप:

मुद्रा कैपिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कार्यालय में कर्मियों ने महिलाओं को लोन की राशि के लिए बुलाया था। महिलाओं के पहुंचने से पहले कार्यालय में ताला लगाकर कर्मचारी फरार हो गए।

Dec 28, 2025 10:58 am ISTSudhir Kumar हिन्दुस्तान, औराई, एक संवाददाता
बिहार के मुजफ्फरपुर में माइक्रो फाइनेंस कंपनी ने औराई प्रखंड के विभिन्न गांवों की करीब 400 महिलाओं से समूह लोन के नाम 10 लाख रुपये की ठगी कर ली। यहीं सकरा में माइक्रो फाइनेंस कंपनी की ज्यादती से परेशान एक पिता ने तीन बेटियों संग फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उसके बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इन कंपनियों पर रोक लगाने का ऐलान किया था। पुलिस ने कई कंपनियों के दफ्तर में दबिश बढ़ाई तो उनके कर्मी भाग चले।

शनिवार को मकसूदपुर चौक स्थित मुद्रा कैपिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कार्यालय में कर्मियों ने महिलाओं को लोन की राशि के लिए बुलाया था। महिलाओं के पहुंचने से पहले कार्यालय में ताला लगाकर कर्मचारी फरार हो गए। कार्यालय में ताला लटका देखकर महिलाएं भड़क गईं और हंगामा करने लगीं। इसके बाद सभी पीड़ित महिलाएं थाना पहुंचकर पुलिस को आवेदन दिया है और इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने की मांग करने लगी।

ये भी पढ़ें:बिहार में नक्सली कमांडर रहे लखन यादव की गोली मारकर हत्या, कई कांडों का था आरोपी

भलूरा निवासी प्रियंका कुमारी, पूजा देवी, औराई निवासी अशरफुल, राजखंड निवासी मुन्नी देवी, औराई निवासी रहती खातून, रुखसाना खातून, जैनब आदि ने पुलिस को बताया कि कंपनी के कर्मियों ने इंश्योरेंस के नाम पर 22 सौ से 32 सौ रुपए लिया। इसके बाद कर्मियों ने बताया कि एक माह में 50 हजार रुपए लोन की राशि खाते में भेज दी जाएगी। इसके लिए शनिवार का समय दिया गया था।

पीड़ितों ने पुलिस को बताया कि सुबह में जब कंपनी के कार्यालय पहुंची तो कार्यालय में ताला लटक रहा था और कर्मी गायब थे। सभी का मोबाइल भी बंद है। उसके बाद सभी के होश उड़ गए। ठगी का शिकार होने का एहसास हुआ। इधर, थानेदार राजा सिंह ने बताया कि महिलाओं ने आवेदन दिया है। 10 लाख रुपये की ठगी की बात बताई है। मामले की छानबीन की जा रही है।

एक माह पहले ही खुला था कार्यालय

महिलाओं ने पुलिस को बताया कि एक माह पहले मकसूदपुर चौक स्थित मॉल वाली गली में मुद्रा कैपिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नाम का कार्यालय खुला था। इसके बाद गांव-गांव में जाकर कर्मियों ने महिलाओं का ग्रुप बनाया। ग्रुप में 10 महिलाओं को जोड़ा गया था। सभी से समूह लोन का झांसा पहले इंश्योरेंस का पैसा लिया, इसके बाद चंपत हो गए।

ये भी पढ़ें:बिहार में बड़ा ट्रेन हादसा, मालगाड़ी के 3 डिब्बे नदी में गिरे और कई बेपटरी
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Samrat Choudhary Bihar Crime News अन्य..
