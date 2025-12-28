सम्राट चौधरी का ऐलान बेअसर? जहां बाप ने 3 बेटियों संग की थी खुदकुशी, वहीं माइक्रो फाइनेंसर बेलगाम

संक्षेप: मुद्रा कैपिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कार्यालय में कर्मियों ने महिलाओं को लोन की राशि के लिए बुलाया था। महिलाओं के पहुंचने से पहले कार्यालय में ताला लगाकर कर्मचारी फरार हो गए।

बिहार के मुजफ्फरपुर में माइक्रो फाइनेंस कंपनी ने औराई प्रखंड के विभिन्न गांवों की करीब 400 महिलाओं से समूह लोन के नाम 10 लाख रुपये की ठगी कर ली। यहीं सकरा में माइक्रो फाइनेंस कंपनी की ज्यादती से परेशान एक पिता ने तीन बेटियों संग फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उसके बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इन कंपनियों पर रोक लगाने का ऐलान किया था। पुलिस ने कई कंपनियों के दफ्तर में दबिश बढ़ाई तो उनके कर्मी भाग चले।

शनिवार को मकसूदपुर चौक स्थित मुद्रा कैपिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कार्यालय में कर्मियों ने महिलाओं को लोन की राशि के लिए बुलाया था। महिलाओं के पहुंचने से पहले कार्यालय में ताला लगाकर कर्मचारी फरार हो गए। कार्यालय में ताला लटका देखकर महिलाएं भड़क गईं और हंगामा करने लगीं। इसके बाद सभी पीड़ित महिलाएं थाना पहुंचकर पुलिस को आवेदन दिया है और इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने की मांग करने लगी।

भलूरा निवासी प्रियंका कुमारी, पूजा देवी, औराई निवासी अशरफुल, राजखंड निवासी मुन्नी देवी, औराई निवासी रहती खातून, रुखसाना खातून, जैनब आदि ने पुलिस को बताया कि कंपनी के कर्मियों ने इंश्योरेंस के नाम पर 22 सौ से 32 सौ रुपए लिया। इसके बाद कर्मियों ने बताया कि एक माह में 50 हजार रुपए लोन की राशि खाते में भेज दी जाएगी। इसके लिए शनिवार का समय दिया गया था।

पीड़ितों ने पुलिस को बताया कि सुबह में जब कंपनी के कार्यालय पहुंची तो कार्यालय में ताला लटक रहा था और कर्मी गायब थे। सभी का मोबाइल भी बंद है। उसके बाद सभी के होश उड़ गए। ठगी का शिकार होने का एहसास हुआ। इधर, थानेदार राजा सिंह ने बताया कि महिलाओं ने आवेदन दिया है। 10 लाख रुपये की ठगी की बात बताई है। मामले की छानबीन की जा रही है।