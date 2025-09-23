लालू ने गैंगवार में परिवार के 22 लोगों को... मर्डर केस पर सम्राट चौधरी का प्रशांत किशोर को जवाब

प्रशांत किशोर के आरोपों पर बोलते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव ने 1995 में उनके परिवार के 22 लोगों को जेल में डाल दिया था। बाद में आरजेडी सुप्रीमो ने माफी भी मांगी थी। उन पर सभी आरोप सार्वजनिक हैं, इनमें कोई नई बात नहीं है।

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर द्वारा लगाए गए मर्डर केस वाले आरोपों पर जवाब दिया है। सम्राट ने मंगलवार को आरोप लगाया कि 1995 में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने गैंगवार में उनके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया था। उस समय 22 लोगों को जेल हुई थी। सम्राट ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है। उनके ऊपर जो भी आरोप हैं, सभी सार्वजनिक हैं। ये सभी मामले रिकॉर्ड में दर्ज हैं।

बिहार में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी ने मंगलवार को पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा, “मैं जीवन भर बोलता रहा हूं, विधानसभा में भी कह चुका हूं। मेरे घर तोड़ दिए गए। मानवाधिकार आयोग ने बिहार की तत्कालीन सरकार को पेनाल्टी लगाई थी। लालू यादव ने इसी मिलर स्कूल के मैदान पर माफी मांगी थी। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। ये हमेशा बोलता आया हूं।”