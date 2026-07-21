सम्राट चौधरी के ऑफिस, सचिवालय और पटना के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, खालिस्तानी से कनेक्शन?
बिहार के सीएम सम्राट चौधरी के ऑफिस, सचिवालय और पटना के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद मंगलवार को हड़कंप मच गया। खालिस्तानी के नाम से धमकी भरा ईमेल भेजा गया। इसके बाद सभी जगहों पर गहनता से जांच की गई।
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यालय और सीएम सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। खालिस्तानी के नाम से मंगलवार को धमकी भरा ईमेल भेजा गया। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। पटना जिले के कुछ स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला है। धमकी मिलते ही बिहार पुलिस ऐक्शन मोड में आ गई। सीएम कार्यालय और सचिवालय में डॉग स्क्वॉयड ने तलाशी ली, कहीं कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। स्कूलों को भी खाली कराकर जांच की गई, कोई बम नहीं पाया गया। ईमेल किसने और कहां से भेजा, इसकी जांच की जा रही है। एक दिन पहले भी पटना के मनेर में पासपोर्ट ऑफिस और डाकघर को बम से उड़ाने धमकी मिली थी, लेकिन जांच में कुछ नहीं मिला था।
जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को धमकी भरा ईमेल भेजा गया, जिसमें उनके कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसके अलावा, सेक्रेट्रिएट को भी धमकी भरा ईमेल मिला। इसमें लिखा गया कि आज सचिवालय को बम से उड़ाया जाएगा। इसके बाद सचिवालय थाने की पुलिस सेक्रट्रिएट पहुंची और डॉग स्क्वॉयड के जरिए जांच की गई। सीएम कार्यालय और सचिवालय में कहीं बम नहीं मिला तो सुरक्षा कर्मियों ने राहत की सांस ली। धमकी भरी ईमेल में खालिस्तान का जिक्र किया गया था।
पटना के नामी स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी
वहीं, पटना शहर और आसपास के क्षेत्रों में स्थित नामी स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इससे हड़कंप मच गया। दानापुर थाना क्षेत्र के आर्मी पब्लिक स्कूल, शाहपुर थाना क्षेत्र के चांदमारी में डीपीएस स्कूल, रूपसपुर थाना क्षेत्र में जूनियर डीपीएस स्कूल और खगौल थाना क्षेत्र के खगौल रोड में रेडिएंट इंटरनेशनल स्कूल को बम से उड़ानें की धमकी मिली।
ईमेल में खालिस्तान का जिक्र
एसडीपीओ वन अजीत कुमार ने बताया कि ईमेल के जरिए सूचना मिली है। दो हिस्सों में ईमेल आए इनमें खालिस्तान शब्द का उपयोग किया गया। स्कूलों की जांच कराई गई है। फिलहाल कुछ संदिग्ध नहीं पाया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने स्कूलों को एहतियातन तौर पर खाली करा दिया। फिलहाल ईमेल की गहनता से जांच की जा रही है।
पुलिस और साइबर एक्सपर्ट कर रहे जांच
सीएम कार्यालय और स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस मुख्यालय इसकी जांच में जुट गया है। एडीजी विधि व्यवस्था केएस अनुपम ने मंगलवार को कहा कि स्थानीय पुलिस और साइबर सेल मामले की जांच कर रही है। धमकी भरे ईमेल किसने भेजे यह अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस खालिस्तानी कनेक्शन के बारे में भी छानबीन की जा रही है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।