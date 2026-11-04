BJP-JDU का तनाव खत्म? MLC चुनाव की समीक्षा से पहले नीतीश से सम्राट की केमिस्ट्री दिखी

दिल्ली से लौटते ही सम्राट चौधरी पटना में नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे। जेडीयू की गुरुवार को होने वाली अहम बैठक से पहले नीतीश और सम्राट की गर्मजोशी से मुलाकात की तस्वीर आई है। बिहार एमएलसी चुनाव के नतीजों को लेकर भाजपा और जेडीयू में उपजा तनाव इससे थमता नजर आ रहा है।

बिहार विधान परिषद चुनाव के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में गहराए विवाद के बीच जेडीयू ने गुरुवार को अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में एमएलसी चुनाव के परिणाम की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक से पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। दोनों की गर्मजोशी से मुलाकात की तस्वीरें आई हैं। नीतीश, सम्राट के कंधों पर हाथ रखे नजर आ रहे हैं। दोनों की केमिस्ट्री सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई हैं।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बुधवार को दिल्ली दौरे से पटना लौटने के बाद पूर्व सीएम नीतीश कुमार के आवास पहुंचे। करीब 20 मिनट तक वे नीतीश के आवास पर रहे। फिर मीडिया से सम्राट ने बताया कि केंद्र और बिहार सरकार के बीच गाद नीति पर करार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से वह बधाई संदेश लेकर नीतीश के पास गए।

सम्राट ने कहा कि हमने बिहार में गाद नीति बनाई है। नीतीश कुमार ने बार-बार यह मुद्दा उठाया था। उनको बधाई भी दी कि आपके सपनों को हम पूरा कर रहे हैं। पीएम मोदी के निर्देश पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से समझौता हुआ है। इससे बिहार को बाढ़ से राहत मिलेगी।

सीएम ने कहा कि बिहार की नदियों से गाद निकालने का काम केंद्र सरकार करेगी। पूर्व सीएम के कार्यकाल की तारीफ करते हुए सम्राट ने कहा कि नीतीश ने बिहार को सुशासन दिया। राज्य को संगठित अपराध से मुक्त किया। नीतीश के सहयोग और मोदी के मार्गदर्शन में बिहार को विकसित राज्य बनाने की दिशा में उनकी सरकार काम कर रही है।

MLC चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा-जेडीयू में तनाव बिहार में एनडीए के दो मुख्य घटक दल भाजपा और जेडीयू में हालिया विधान परिषद चुनाव के नतीजों को लेकर तनातनी देखी जा रही है। दोनों पार्टियों ने इस चुनाव में बराबर 4-4 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। भाजपा ने दो सीटों पर जीत दर्ज की, तो जेडीयू सिर्फ एक ही सीट जीत पाई। जेडीयू नेताओं ने आरोप लगाया कि सारण शिक्षक और तिरहुत स्नातक सीट पर पार्टी के उम्मीदवारों को सहयोगी दलों के नेताओं का पूरा सहयोग नहीं मिला।

चुनाव नतीजे आने के कुछ ही दिन के भीतर सारण और तिरहुत से निर्दलीय जीते राहुल राज और बंशीधर ब्रजवासी ने भाजपा को समर्थन दे दिया। उनके भाजपा की सदस्यता लेने की भी बात सामने आई, जिस पर पार्टी ने बाद में इनकार कर दिया। दोनों निर्दलीयों के भाजपा के साथ जाने पर नीतीश की पार्टी जेडीयू में असंतोष बढ़ गया।

जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने सोमवार को कहा कि भाजपा के रुख पर सवाल उठाया। उन्होंने सारण शिक्षक सीट से निर्दलीय एमएलसी बने राहुल राज पर बोलते हुए कहा कि जिस नेता को भाजपा ने 6 साल के लिए निकाल दिया था, उसे चुनाव जीतने के तुरंत बाद फिर से पार्टी में शामिल कराने का क्या औचित्य है। उन्होंने एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं को भी इस मामले पर नजर रखने का अनुरोध किया। इसके बाद लोजपा-आर के प्रमुख चिराग पासवान ने भी दोनों निर्दलीय एमएलसी के भाजपा को समर्थन देने पर नैतिकता का सवाल उठा दिया।

5 नवंबर को जेडीयू की बैठक, भाजपा-जेडीयू में थमा तनाव? इसी बीच, विधान परिषद चुनाव के नतीजों की समीक्षा के लिए जेडीयू ने गुरुवार को पटना में बैठक बुलाई है। इसमें विधान परिषद चुनाव लड़े जेडीयू के सभी हारे-जीते प्रत्याशियों के अलावा, पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। तिरहुत स्नातक सीट से चुनाव हारे जेडीयू के अभिषेक झा का कहना है कि वह पार्टी की बैठक में विस्तार से अपनी बात रखेंगे।