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सम्राट चौधरी ने बुलाई एनडीए के पांचों दलों की बैठक, जमीन पर सरकार का लेंगे फीडबैक; नीतीश भी साथ

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 10 जुलाई को अपने आवास में एनडीए की बड़ी बैठक बुलाई है। इसमें गठबंधन के सभी पांचों दल (भाजपा, जदयू, एलजेपी-आर, हम एवं रालोमो) के जिलाध्यक्षों से सीएम संवाद करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसमें मौजूद रहेंगे।

सम्राट चौधरी ने बुलाई एनडीए के पांचों दलों की बैठक, जमीन पर सरकार का लेंगे फीडबैक; नीतीश भी साथ

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में एनडीए के पांचों घटक दलों की अहम बैठक बुलाई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी (BJP), जनता दल यूनाइटेड (JDU), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के सभी जिलाध्यक्ष शामिल होंगे। सीएम उनसे बात कर जमीन पर सरकार के कामकाज का फीडबैक लेंगे। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री एवं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश भी मौजूद रहेंगे।

यह बैठक आगामी 10 जुलाई को पटना के एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में आयोजित की जाअगी। इस बैठक को खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ही बुलाया है। इसमें सरकार के सभी मंत्री के अलावा एनडीए के वरीय नेता भी शामिल होंगे। जेडीयू और भाजपा के नेताओं ने इस बारे में पुष्टि की है।

संजय झा ने बताया सम्राट चौधरी की मीटिंग का एजेंडा

जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने मंगलवार को एक चैनल से बातचीत में कहा कि यह बैठक महत्वपूर्ण है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि बैठक में सीएम सम्राट हर जिले से सरकार के कामकाज का फीडबैक लेंगे। वह जिलाध्यक्षों से बात कर उनके सुझाव जानेंगे। एनडीए का लक्ष्य है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जो गठबंधन की सरकार चल रही है, हमने जो वादे जनता से किए हैं, उससे ज्यादा ही करके दिखाएं।

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फर्स्ट हैंड फीडबैक लेंगे सम्राट

संजय झा ने कहा कि मुख्यमंत्री इस बैठक में जिलाध्यक्षों से सीधे संवाद करेंगे। वह फर्स्ट हैंड फीडबैक लेंगे। अगर कोई कमी है तो जानेंगे। आपसी समन्वय को मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि जमीन से जो फीडबैक मिलेगा उससे सरकार को नीतियां बनाने में अच्छा इनपुट मिलता है।

जमीन पर एनडीए की एकजुटता!

राजनीतिक जानकारों के अनुसार, सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एनडीए की पहली बड़ी बैठक होगी जिसमें जिला स्तर के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में पांचों घटक दलों के नेताओं एवं पदाधिकारियों को एकजुट रहने का निर्देश दिया जाएगा। साथ ही आपसी समन्वय बनाकर जमीन पर सरकारी योजनाओं के बारे में जागरुकता फैलाने का टास्क सौंपा जा सकता है।

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यह बैठक ऐसे समय में होने जा रही है, जब पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। 30 जुलाई को बांकीपुर में मतदान है। नितिन नवीन का गढ़ माने जाने वाली इस सीट से भाजपा ने अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। मगर एनडीए को टक्कर देने के लिए जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतरने जा रहे हैं। ऐसे में एनडीए एकजुट होकर बांकीपुर में पीके और महागठबंधन के खिलाफ मजबूत रणनीति बनाएगा।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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